Engagement Erfolgreiche und kreative Vorbilder

Fichtenberg / Karl-Heinz Rückert

Mit Anerkennungspreisen würdigt die Bürgerstiftung Fichtenberg besondere Leistungen von Mitbürgern. Deren Leistungen wirken über die Gemeindegrenzen hinweg.

Neben Projekten (wir haben berichtet) wurden beim Stiftungsfest auch persönliche Leistungen von Menschen aus der Gemeinde Fichtenberg von der Bürgerstiftung mit Anerkennungspreisen bedacht. Mit ihren Fähigkeiten und Engagements hätten sie öffentliche Aufmerksamkeit erlangt, stellte Bürgermeister Roland Miola fest. Sie seien durch übernommene Verantwortung, Kreativität und Erfolg auch besondere Vorbilder über die Gemeindegrenzen hinaus.

Meisterhafte Leistungen

Dominique Schmelcher betreibt seit ihrem dritten Lebensjahr BMX-Radsport, berichtete Konrad Mandl. Sie konnte ihren Anerkennungspreis nicht persönlich in Empfang nehmen, da sie am letzten Rennen des Baden-Württemberg-Cups in der Klasse 9 und 10 Jahre teilnahm und Chancen auf den dritten Gesamtsieg hatte. Sie fährt für den MSV Bühlertann und kann bereits einige Meistertitel vorweisen. Sie gewann die Landesverbandsmeisterschaften 2017 und 2018, holte sich den Gesamtsieg bei den süddeutschen Meisterschaften. Mit dabei: Maik Baier, Olympiateilnehmer in London 2012, der in Fichtenberg wohnt und ebenfalls für den MSV Bühlertann fährt. Bei weiteren Rennen und Bundesligastarts trat Dominique gegen Europa- und Jugend-Weltmeister an.

Die Leistungen von Laura Manolaras wurden von der Bürgerstiftung mit einem weiteren Anerkennungspreis belobigt. Stiftungsrat Klaus Wohlfarth zeichnete die Erfolge der Schwimmerin nach. Vom Babyschwimmkurs über das „Seepferdchen“ mit viereinhalb Jahren führte ihr Weg zur DLRG Gaildorf. Laura trainierte beim TSV Gaildorf, wechselte 2014 nach Backnang. Dort steigerte sie ihre Trainingseinheiten in der Leistungsgruppe. Erfolgreiche Teilnahmen an württembergischen, baden-württembergischen und süddeutschen Meisterschaften blieben nicht aus. Zweite und dritte Platzierungen im Lagen-, Freistil- und Brustschwimmen kamen hinzu. 2017 wurde sie württembergische Meisterin über 100 Meter Freistil. Die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften zählt Laura zu ihrem vorerst größten Erfolg.

Ein weiteres sportliches Talent erhielt ebenfalls einen Anerkennungspreis: Ereleta Memeti. Die Entwicklung der Fußballerin zeichnete Stiftungsrat Walter Feucht nach. Ereleta begann in der Mädchenmannschaft der Fichtenberger Sportkameradschaft mit dem Fußballspiel. Nach der Auflösung dieser Mannschaft durfte sie dank einer Ausnahmegenehmigung des Württembergischen Fußballverbandes in Juniorenmannschaften mitspielen. Ein glücklicher Umstand, aus der sich ihre weitere Fußballerkarriere entwickelte.

Schule steht im Vordergrund

Ihr Ehrgeiz und Fleiß blieb auch den Scouts namhafter Fußballvereine nicht verborgen. Kontakte zu 1899 Hoffenheim entstanden. Dann spielte die Fußballerin beim VfL Sindelfingen in der zweiten Bundesliga und seit der Saison 2017 im Mittelfeld und im Sturm von VfL Wolfsburg. Zur Preisverleihung konnte sie nicht kommen, ließ durch Feucht aber ausrichten, dass trotz ihrer fußballerischen Erfolgskarriere und harten Trainings die Schule und das Abi­tur im Vordergrund stünden.

Sportliche Erfolge entdeckte Stiftungsratsmitglied Professor Dr. Theo Simon in zwei vollen Ordnern, die ihm der Vorsitzende Karl Bohn von Aktiv-Sport Fichtenberg für Recherchen zur Verfügung stellte. Fünf bis acht aktive Mitglieder zählt die Sportgruppe, die insgesamt 40 Mitglieder hat. Mit täglichem Training bereiten sich die Aktiven auf Triathlonwettkämpfe vor und können gute Erfolge vorweisen.

„Ich habe heute die schöne Aufgabe, eine Frage zu beantworten, die die Fichtenberger schon über Jahre beschäftigt“, begann Dr. Wolfgang Schütt seine Laudatio auf die „1.-Mai-Gruppe“. Im Geheimen haben Karl-Heinz Paxian, Joshua Paxian, Thomas Schöneck, Andreas Fritz und Sebastian Krause pfiffige Ideen zu den Maifeiertagen umgesetzt. Nach Sanierung und Rückbau der Hauptstraße zierte zum 1. Mai eine lebensgroße Bronzestatue, die dem Bürgermeister nicht unähnlich war, die Ortsmitte. Zum Ortsjubiläum 2016 grüßte ein großer Schriftzug „Viechberg 1200 m“ mit Gipfelkreuz vom Hausberg. Im folgenden Jahr ergänzte eine handwerklich aufwändig gestaltete Seilbahn das Gipfelprojekt. Dem nicht genug: Dieses Jahr nahm die Gruppe den Gaildorfer Naturstromspeicher auf die Schippe und installierte beim SKF-Vereinsheim einen ganzen Windpark. Auch wenn das Geheimnis um die kreativen Köpfe gelüftet ist, dürfen die Fichtenberger gespannt sein, was der Gruppe zum 1. Mai 2019 einfällt.