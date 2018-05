Sportanlagen Erdarbeiten werden zum dritten Mal ausgeschrieben

Abtsgmünd / Wolfgang Fath

Für den Naturrasenplatz in den Täferwiesen geht es in die dritte Ausschreibungsrunde. In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend wurde erneut eine Ausschreibung über vorbereitende Erdarbeiten aufgehoben. Hintergrund: Im Vorfeld der eigentlichen Baumaßnahme zur Herstellung eines Naturrasenplatzes muss vorab eine Geländemodellierung durchgeführt werden. Dabei müssen rund 16 000 Kubikmeter Erdmaterial und Fels abgefahren werden.

Wegen unklarer Belastungsklassen und einem offenbar spekulativen Angebot wurde die erste Ausschreibung im Rahmen einer Eilentscheidung am 11. April aufgehoben. Bei der erneuten Submission am 26. April war das Ergebnis äußerst unbefriedigend. Der wirtschaftlichste Bieter lag mit rund 522 100 Euro um 31 Prozent über der auf 400 000 Euro angesetzten Kostenplanung. Ein Grund dafür ist wohl in dem derzeit überhitzten Markt in der Entsorgungsbranche zu sehen.

Planer Lutz Angstenberger schlug dem Gemeinderat deshalb vor, die Ausschreibung erneut aufzuheben. Dem stimmte das Gremium einstimmig zu. Nun soll nach weiteren Alternativen zur Kostenreduzierung gesucht werden. Dazu gehört auch die mögliche Deponierung des Erdaushubes im Bereich der Erddeponie Butzenberg.

Eine weitere Lösungsmöglichkeit sieht Bürgermeister Armin Kiemel im Bereich einer vorgesehenen Geländeauffüllung in Pommertsweiler. Man dürfe auf jeden Fall keine Zeit mehr verlieren, sagte der Bürgermeister angesichts der gerade erhaltenen zugesagten 70 000 Euro an Fördermitteln für den Bau des Naturrasenplatzes.