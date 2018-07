Gaildorf Entenrennen: Auch die „RUNDSCHAU-Paula“ ist heute am Start

Gaildorf / Foto: Carina Kettemann

Heute fällt der Startschuss für das zweite Entenrennen, das die Zukunftswerkstatt am Gaildorfer Samstag zugunsten der Freibad-Verschönerung ausrichtet. Sponsoren-Enten schwimmen auch mit, darunter eine von der Abteilung Lesermarkt & Marketing der RUNDSCHAU gestaltete. Eine „Zeitungsente“ passt da perfekt dazu. Unsere „Paula“ wird also ab 13.30 Uhr mit auf dem Kocher schwimmen. Wer noch keine kleine Ente hat, kann sich von 10 bis 13 Uhr am Stand der Zukunftswerkstatt bei der Buchhandlung Schagemann für 4 Euro pro Stück eindecken. Um 16.30 Uhr werden die Gewinner an der Bühne beim Kino ermittelt. Wer nicht da ist: Die erfolgreichen Startnummern werden wir veröffentlichen.