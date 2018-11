Internet Endspurt im Glasfaserausbau

Gschwend / Rainer Kollmer

Durch die Verlegung des zentralen Glasfaserkabels hat Gschwend voraussichtlich ab 2020 Anschluss ans schnelle Internet. Bürgermeister Christoph Hald konnte zum symbolischen Spatenstich Wolfgang Hirsch vom Landratsamt Ostalbkreis sowie Vertreter des Baubüros Strobel und der Baufirma Haag begrüßen.

Bei dieser Gelegenheit gab es interessante Informationen zum Stand des Leitungsbaus. Für die gesamte Trasse, die aus Richtung Eschach kommt und bis Krämersberg führen soll, hat der Ostalbkreis 1,23 Millionen Euro zu schultern. Vom Land Baden-Württemberg sind Fördermittel von 535 000 Euro zugesagt. Bürgermeister Hald bezifferte die direkten Kosten für die Gemeinde auf 325 000 Euro. Sie verringern sich durch einen Landeszuschuss auf 226 000 Euro. Die restliche Gesamtstrecke bis Krämersberg ist 8,9 Kilometer lang, wobei 7,1 Kilometer neu verlegt werden müssen. Für die restliche Strecke von 1,8 Kilometern sind bereits Leerrohre für die Kabelverlegung vorhanden. Baubüro-Chef Matthias Strobel plant, die Arbeiten bis Oktober 2019 abschließen zu können. Anschließend muss noch die nötige technische Ausstattung eingerichtet werden, was bis 2020 dauern dürfte.

Infoabend von „Net-Com“

Gegenwärtig gibt es wegen der Bauarbeiten leichte Verkehrsbehinderungen zwischen Frickenhofen und Rotenhar. Die Backbone-Trasse liegt jedoch häufig abseits der Straße, sodass kaum weitere Behinderungen befürchtet werden müssen, so Hald. Am Donnerstag, 29. November, findet in Frickenhofen um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zum „schnellen Internet“ durch die Firma „Net-Com“ statt. Das Angebot dürfte vor allem für die Bewohner von Frickenhofen und Mittelbronn von Interesse sein. Dort ist die Backbone-Leitung inzwischen verlegt.