Es ist ruhig an diesem Mittwochabend in der Gaildorfer Hölderlinstraße. Gerade mal drei Autos passieren innerhalb der 30 Minuten, die sich der Technische Ausschuss für einen Ortstermin Zeit nimmt, die Kurve am Fußweg zur Parkschule. Vormittags sieht die Sache allerdings ganz anders aus. Zum Beginn der ersten und zweiten Unterrichtsstunde braust ein Elterntaxi nach dem anderen das kurze Steilstück zur Kurve hinab, um den Nachwuchs möglichst nahe an die Schultür zu fahren.

Platz zum Halten ist dort eigentlich keiner – doch das juckt viele Eltern nicht, weiß Elternbeirätin Andrea Weller den Ausschussmitgliedern zu berichten: Der Gehweg wird zugeparkt, die Kinder müssen sich zwischen teils rücksichtslos an- und abfahrenden Autos ihren Weg zur Schule bahnen. „Das ist ein absoluter Brennpunkt hier!“, warnt sie. Man müsse handeln, bevor etwas passiert.

Mit eben dieser Bitte ist die Elternbeirätin bereits Ende Oktober in der Bürgerfragestunde der Gaildorfer Gemeinderatssitzung vorstellig geworden. Mit eindringlichen Worten schilderte sie damals den teils entsetzten Ratsmitgliedern und der Verwaltungsspitze, wie der motorisierte Hol- und Bringedienst der Eltern die Sicherheit derjenigen Schüler gefährde, die zu Fuß unterwegs sind. Auf Verständnis könne man bei eben jenen Eltern nicht hoffen. „Wir werden ignoriert, beleidigt oder bedroht, wenn wir sie darauf ansprechen“, gab Andrea Weller im Gemeinderat zu Protokoll.

Ihr Vortrag zeigte Wirkung. Bürgermeister Frank Zimmermann nahm sich der Sache an, beraumte eine Sitzung mit Anwohnern, Vertretern der Schule und dem Elternbeirat an, um die Situation zu erörtern und Lösungsvorschläge zu diskutieren. Zudem ist zwischenzeitlich mehrmals mithilfe des Vollzugsdiensts die Zufahrt kontrolliert worden.

Poller werden am Gehweg-Rand aufgestellt

Bei dem Ortstermin am Mittwochabend geht es darum, weitere Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die die Flut der Elterntaxis eindämmen – und damit auch die verkehrsgeplagten Anwohner entlasten. Eine Anregung von Andrea Weller findet schließlich unter den anwesenden Ausschussmitgliedern Zustimmung: Es sollen Poller am straßenseitigen Rand des Gehwegs installiert werden, um zu verhindern, dass Autos den Fußweg befahren respektive auf ihm halten. Durch die ebenerdigen Bordsteine ist die Hemmschwelle dafür nämlich offenbar zu gering. So entstünde ein sicherer Korridor für all jene, die zu Fuß unterwegs sind. Und möglicherweise nimmt der morgendliche „Anlieferverkehr“ ab, wenn der Platz zum Halten und Wenden beschnitten wird.

Bürgermeister Frank Zimmermann schlägt zudem vor, über eine Art Wendeplatte nahe dem Mensa-Eingang nachzudenken – für all jene, die es für geboten halten, ihre Kinder bis vor die Tür zu chauffieren. Dies nehme Druck aus dem Wohngebiet heraus.

Nach kurzer Diskussion beschließt der Technische Ausschuss, die Poller auszuprobieren. Rektorin Elke Häußler, die bei dem Ortstermin ebenfalls anwesend ist, bedankt sich bei den Ratsmitgliedern und Andrea Weller für deren Engagement in dieser Sache. Auch sie hofft, dass die letzten Meter des Wegs zur Parkschule bald sicherer werden.