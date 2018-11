Entsorgen Ellert und Reutehau bleiben geöffnet

Gschwend/Ostalbkreis / swp

Die GOA, die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Ostalbkreises, weist darauf hin, dass die Grünabfallcontainer außerhalb der Wertstoffhöfe Ende November schließen. Die Standorte und Öffnungszeiten stehen im Abfuhrkalender und im Internet, www.goa-online.de, unter der Rubrik Privatkunden. Das ganze Jahr über können Grünabfälle aber weiterhin an den Grünabfallcontainern auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden, teilt die GOA in ihrem Schreiben weiter mit. Auch an den Grünabfallannahmestellen auf den Entsorgungsanlagen Ellert und Reutehau können Grünabfälle abgegeben werden – dort sogar größere Mengen und das auch samstags von 8 bis 13 Uhr.