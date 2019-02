Versammlung Elf Löscheinsätze in einem Jahr

Gschwend / Karl-Heinz Rückert

Die Bezeichnung Feuerwehr entspricht schon lange nicht mehr der Aufgabenvielfalt, die die Wehren zu bewältigen haben. Sie sind Herausforderung und Verantwortung für Feuerwehrfrauen und -männer zugleich. Fort- und Ausbildung fordern die ehrenamtlich engagierten Mitglieder auch zu ihrer eigenen Sicherheit. Nachwuchsgewinnung hat zudem oberste Priorität, um künftigen Anforderungen gerecht zu werden, wie die Berichte bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gschwend verdeutlichten.

Deutliche Zunahme

Frickenhofens Abteilungskommandant Kurt Sturm sorgte mit seinen Kameraden und Küchenhelferinnen dafür, dass sich alle Kollegen aus Altersberg und Gschwend in der Gemeindehalle Frickenhofen wohlfühlten, bevor Kommandant Joachim Hauenstein von überdurchschnittlich vielen Einsätzen im Vorjahr berichtete. Eine deutliche Zunahme verzeichnete die Gschwender Wehr bei Brandeinsätzen. Waren es im Jahr 2017 sechs, registrierte der Kommandant für 2018 ganze elf Löscheinsätze. Auch die technischen Hilfeleistungen steigerten sich von sechs auf 22, die beiden Einsätze als Überlandhilfe nicht mitgerechnet.

Vor allem das Sturmtief zu Beginn des Jahres bescherte der Feuerwehr in Gschwend am 3. Januar 2018 einen Dauereinsatz. Von kurz nach Mitternacht bis in die Abendstunden waren die Wehrleute mit der Beseitigung von Bäumen beschäftigt, die Verkehrsverbindungen blockierten. Projektionen zeichneten die Einsätze bildhaft nach. Beinahe eine Selbstverständlichkeit waren hingegen der Sicherheitswachdienst beim Euro-Trial und die Verkehrssicherung beim Erntewagenumzug.

Um für all diese Einsätze gerüstet zu sein, haben 41 Feuerwehrleute aus Gschwend mit ihren Kameraden aus den Abteilungen Altersberg (16) und Frickenhofen (23) bei Sonderübungen und einer Hauptübung fleißig trainiert. Kommandant Hauenstein forderte die Bevölkerung auf, sich Gedanken über einen Dienst in der Feuerwehr zu machen und dadurch einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Vor dem Hintergrund, dass die Abteilung Gschwend bei Alarmierung nicht mehr genügend Personal stellen kann, kündigte er für 2019 eine Alarm- und Ausrückeordnung an und erläuterte die geplanten Regelungen.

Auf Vorschlag der Feuerwehr billigte der Gemeinderat, dass künftig jährlich drei Feuerwehrangehörige Führerscheinausbildungen für bis zu je 2500 Euro absolvieren können. Zudem will der Gemeinderat mit jährlich 400 000 Euro Missstände im Wasserversorgungsnetz beheben. Gemäß früherer Gepflogenheiten diente sich die Feuerwehr an, die Funktionsfähigkeit von Wassernetz und Hydranten zu übernehmen. „Wenn die Gemeinde uns für die eingesparten Kosten ein Vesper bezahlen möchte, sagen wir auch nicht nein!“, bot der Kommandant an. Mit der neuen Ausgehuniform, die in Kürze ausgeliefert wird, werden die Kameradinnen und Kameraden diese Aufgabe bestimmt nicht angehen.

Eintrittsalter gesenkt

Auf das 40-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Gschwend blickte Jugendwart Steffen Wahl zurück. Das Jubiläum wurde mit einer Hocketse und einer vielbeachteten Schauübung gefeiert. Auch sonst war in der Jugendabteilung im letzten Jahr für die 26 Jungs und sechs Mädels viel geboten. So wurde das Eintrittsalter in die Jugendfeuerwehr auf sieben gesenkt. Um die Zukunft der aktiven Wehr ist Steffen Wahl daher keinesfalls besorgt. Es war der letzte Bericht von Jugendfeuerwehrwart Steffen Wahl, dem die Gschwender Jugendfeuerwehr in langen Jahren ans Herz gewachsen ist, und sie ihm daher zur „Herzensangelegenheit“ wurde. Die Nachfolge tritt sein bisheriger Stellvertreter Simon Sorg an. „Ich freue mich, dass ich wieder bei meiner Feuerwehr sein kann!“ – Bürgermeister Christoph Hald ließ seiner Begeisterung freien Lauf. Die Wehr habe bei der Zusammenarbeit mit dem Notfallteam und der steten Weiterentwicklung der Jugendfeuerwehr rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt. Er stehe hinter der Wehr, mit der sich gemeinsame Probleme gut lösen lassen.

Übers Jahr waren auch die Mitglieder der Feuerwehraltersabteilung unterwegs, wie Joachim Hauenstein berichtete. Erst kürzlich wählten die Feuerwehrsenioren ihren Ausschuss mit Paul-Otto Wahl, Werner Kurz, Martin Weller und Kassenverwalter Alfred Wahl. Die Positionen Schriftführer, Obmann und dessen Stellvertreter konnten nicht besetzt werden, was bei Jürgen Scherer auf Unverständnis stieß. Winfried Hofmann, der stellvertretende Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Gschwend, fand lobende Worte für das Vereinsleben in Gschwend und den Zusammenhalt der Rettungsorganisationen in der Gemeinde.