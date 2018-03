Feuerwehr Einsätze, die unter die Haut gehen

Die Gaildorfer Feuerwehr im Einsatz. Im Dezember letzten Jahres musste ein lichterloh brennendes Auto in der Schönberger Straße in Unterrot gelöscht werden. Ursache des Brandes, bei dem insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt wurden, waren misslungene Reparaturarbeiten an der Benzinleitung. Verletzt wurde niemand. © Foto: Feuerwehr Gaildorf