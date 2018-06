Kirche Einladung zum „Türöffner-Tag“

Murrhardt / swp

Unter dem Titel „Türöffner-Tag“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Fornsbach für Sonntag, 24. Juni, zu ihrem traditionellen Pfarrgartenfest ein. Um 10 Uhr beginnt das Fest mit einem Gottesdienst im Garten zwischen Gemeindehaus und Pfarrhaus. Das Wortspiel des Festmottos beginnt bei zwischenmenschlichen Krisen mit zugeschlagenen Türen, lenkt dann aber den Blick auf Traumwelten, wie Menschen sie sich ersehnen und wie Gott sie verspricht. Am Ende nennt Jesus Christus sich selbst die Tür, die, einmal geöffnet, den Weg zum Leben erschließt, heißt es in einer Mitteilung. Das Gottesdienstteam und die neue Konfirmandengruppe werden den Gottesdienst gestalten; für den musikalischen Beitrag sorgen Uwe Matti und der Kirchenchor.

Die Einladung zum Gottesdienst richtet sich explizit auch an die Kirchenkirnberger. Um 9.45 Uhr besteht eine Mitfahrgelegenheit an der dortigen Kirche. Der „Gegenbesuch“ ist dann für den 22. Juli anlässlich eines Festgottesdienstes zum Kirchenkirnberger Salzkuchenfest geplant.

Hintergrund der wechselseitigen Einladung ist die derzeit angespannte Situation im Pfarrdienst, aber auch die Chance, einander als Dorfgemeinden ein wenig besser kennenzulernen, heißt es weiter.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Das Nachmittagsprogramm ab 14 Uhr wird „der singende Pfarrer“ mit fröhlichen und nachdenklichen Liedern eröffnen, die Grundschule präsentiert ab 15.15 Uhr mit den Kindern der Löwen- und der Bärenklasse „Piratenwelten“ auf der Bühne. Ab 17 Uhr spielt der Musikverein Fornsbach. Für einen unterhaltsamen Nachmittag sorgt zudem das traditionelle Bingospiel. Die evangelische Kirchengemeinde Fornsbach bittet um Kuchen- und Sachspenden fürs Bingospiel, die am Samstagnachmittag am Gemeindehaus abgegeben werden können. Der Erlös des Pfarrgartenfests kommt dem Seniorenadvent, der Jugendarbeit und vor allem den Renovierungsarbeiten an der Kirche samt einem barrierefreien Zugang zu Kirche und Bücherei zugute. Mit der Gottesdienstkollekte unterstützt die Kirchengemeinde das Gymnasium ihrer Partnerkirche der Waldenser im Piemont.