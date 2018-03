Gschwend Markt wandert „auf die richtige Straßenseite“

Gschwend / Richard Färber

Das Gschwender Sondergebiet Einzelhandel wird jetzt zum zweiten Mal ausgelegt. Vorab gab’s ein Gespräch zwischen Verwaltung, Regierungspräsidium und Regionalverband.

Eigentlich sollte der Bebauungsplan „Sondergebiet Einzelhandel“ in Gschwend längst ausgelegt sein: Der Auslegungsbeschluss war bereits am 11. September gefasst worden. Allerdings wollte die Verwaltung noch ein Gespräch mit dem Regionalverband und dem Regierungspräsidium abwarten, das erst im Januar stattfinden konnte.

Satzungsbeschluss im Frühjahr

In der Folge hat der Gemeinderat am Montag den Auslegungsbeschluss vom September aufgehoben und, ergänzt durch die Ergebnisse des Januar-Gesprächs, neu gefasst. Der Bebauungsplanentwurf, der auch das vier Bauplätze umfassende „Wohngebiet an der Gaildorfer Straße“ beinhaltet, und die „zweite Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes“ sollen nun zeitnah ausgelegt werden. Sollten in dieser zweiten Auslegungsphase keine gravierenden Einwände eingehen, könne bis Juni mit dem Satzungsbeschluss gerechnet werden, sagt Bürgermeister Christoph Hald. Dabei geht’s im Prinzip nur um die Verlagerung eines Lebensmittelmarktes von der einen Straßenseite auf die andere, weil am jetzigen Standort keine Erweiterungen möglich sind. Eine erste Bauvoranfrage lag dem Gemeinderat bereits im Dezember 2015 vor; die Eröffnung war jetzt im Frühjahr vorgesehen, wird sich aber nun deutlich verzögern.

Bei dem Erörterungstermin im Januar stand die Markt- und Auswirkungsanalyse der CIMA Beratung und Management GmbH im Mittelpunkt. Verwaltung und Planer rückten die strukturellen Besonderheiten in der Gemeinde Gschwend in den Fokus. Die Änderungen, die sich daraus für die Analyse ergaben, lagen dem Gemeinderat am Montag in einer Zusammenfassung vor und wurden von Hald kurz erläutert.

Es geht vor allem um die „raum­ordnerische Verträglichkeit“ des Vorhabens, die durch allerlei Schwellenwerte definiert ist. Das „Konzentrationsgebot“ etwa erlaubt solche Betriebe, wenn sie der langfristigen Grundsicherung dienen. Mit dem „Kongruenzgebot“ soll sichergestellt werden, dass der Umsatzschwerpunkt in der Gemeinde bleibt. Der Schwellenwert für den Umsatzanteil, den auswärtige Kunden beitragen, liegt bei 30 Prozent, er dürfte in Gschwend aber weit unterschritten werden. Und mit dem „Integrationsgebot“ wird dem Standortwildwuchs entgegengesteuert. Es ist erfüllt, weil der neue Markt auf der „richtigen Seite“ der Straße, also unmittelbar beim neuen Baugebiet Badsee entstehen soll. Der Standort mit seinem „funktionalen Bezug zum angrenzenden Wohngebiet“ gilt als „städtebaulich integriert“.

Theoretisch könnte in das alte Marktgebäude dann auch ein neuer Wettbewerber einziehen. Der Einzelhandelserlass lässt dies bei Marktgrößen bis 800 Quadratmeter zu. Bürgermeister Hald hält es aber schon aufgrund der Konkurrenzsituation für unwahrscheinlich, dass ein weiterer Anbieter dieses Risiko eingeht. Er hofft auf einen Komplementäranbieter, etwa einen Baumarkt. Wie der Regionalverband dazu steht, wird sich in der Auslegung ergeben.

Die deutlichste Änderung ergab sich beim „Beeinträchtigungsgebot“. Dabei geht es um die zu erwartende Umsatzverteilung im Wettbewerb mit dem Umland, der sich durch die Neuansiedlung eines Discounters in Spraitbach noch verschärft hat. Im Einzelhandelserlass des Landes Baden-Württemberg wird hier ein kritischer Schwellenwert von zehn Prozent genannt.

Umverteilungsquote sinkt

Im ursprünglichen Gutachten lag dieser Wert bei 19 Prozent, also deutlich darüber. Die Neuberechnung, für die eine „Flächenleistung“ von 4000 Euro pro Quadratmeter angenommen wird, ergab nun eine zu erwartende Umverteilungsquote von 13 Prozent. Tendenz: fallend: Durch die „Aufsiedlung“ der Gschwender Baugebiete und den damit einhergehenden Anstieg des Kaufkraftpotenzials dürfte die Zahl weiter schrumpfen.