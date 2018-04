Malerei Einfach und reizvoll

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Gemalt hat Sibylle Hornung aus Gschwend schon immer gern. Bereits während der Schulzeit entdeckte sie ihr Faible für die bildende Kunst. Dann wurden andere Dinge wichtiger, die Malerei trat in den Hintergrund. Aber irgendwann, vor Jahren, hat sie erneut die Lust gepackt. Sie malt mit Öl- und Acrylfarben, bevorzugt die hellen, frischen Farbtöne, und beschäftigt sich am liebsten mit Motiven, welche die Natur vorgibt. Manchmal macht sie Skizzen von Landschaften, wenn sie unterwegs ist, und gestaltet die Szenen zu Hause an der Staffelei aus. Oder sie malt, was ihrer Fantasie entspringt – einfach, unkompliziert, reizvoll. Man kann es als naive Malerei bezeichnen. Sie hat sich alles selbst beigebracht, und doch gelingen ihr Bilder mit Tiefe und Aussagekraft. Viel Zuspruch bekam sie bereits bei ihrer ersten Ausstellung im Heimatmuseum Horlachen. Die kleine Ausstellung im RUNDSCHAU-Fenster ist der zweite Anlauf, sich mit ihren Bildern in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Malerei ist aber nur eine ihrer Leidenschaften. Dass sie ebenso gut stricken kann, zeigt der wunderschöne Pullover, den sie beim Dekorieren des Fensters trägt. Außerdem interessiert sich die Gschwenderin stark für Geschichte. Sie und ihr Mann Peter zählen zum ideenreichen und tatkräftigen Team, das den Fortbestand des Heimatmuseums im alten Schul- und Rathaus in Horlachen sichert. Zu den Öffnungszeiten am ersten Sonntagnachmittag im Monat sind sie regelmäßig vor Ort, um die Besucher mit Informationen und Geschichten zu versorgen. Aber auch drum he­rum und in der Zwischenzeit gibt es für sie immer viel zu tun. Sibylle Hornung ist selbstständig, da kann sie sich die Zeit einteilen. Mit ihrer kleinen Partnervermittlung ist sie hauptsächlich im Raum Schwäbisch Gmünd/Schwäbisch Hall tätig. Sitzt sie zu Hause und malt, dann kann sie sich bestens von den Dingen des Alltags lösen und fühlt sich gut dabei.

Zwei Angler am kleinen Gewässer, ein Bach mit Brücke, ein kleiner See in verspielter Landschaft – Sibylle Hornung mag Motive, die mit Wasser zu tun haben. Tulpen und Maiglöckchen blühen auf den kleinen Bildern. Dass sie aber auch ganz anders kann, beweisen die hochhackigen roten Sandalen, die früher mal ihre Lieblingsschuhe waren. Und dass sie zudem eine Künstlerin im Dekorieren ist, zeigt die kreative und liebevolle Anordnung der Bilder und Malutensilien.

Die Ausstellung im RUNDSCHAU-Fenster läuft bis Mitte Mai.