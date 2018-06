Gesundheit Eines der letzten medizinischen Tabus gebrochen

Crailsheim / swp

Über die Hälfte der betroffenen Deutschen, so aktuelle Schätzungen der Deutschen Kontinenz Gesellschaft, findet sich mit der Inkontinenz ab. Die Frauenklinik am Klinikum Crailsheim ist als Kontinenz- und Beckenbodenzentrum zertifiziert. Regelmäßig bietet Chefärztin Dr. Monica Diac Sprechstunden an, bei der Frauen mit Harninkontinenz individuell beraten werden. Eng ist auch die Zusammenarbeit mit dem am Klinikum ansässigen Therapiezentrum. „Ein Beckenbodentraining kann im Falle einer Blasenschwäche dreifach eingesetzt werden, vorbeugend, als konservative Behandlung und zur Stabilisierung nach einem operativen Eingriff“, erklärt Physiotherapeutin Gisela Richter. „Die Betroffenen sollten sich möglichst frühzeitig in ärztliche Behandlung begeben und offen über das Problem sprechen“, meint auch Dr. Christine Wurst, die als Proktologin Patienten mit Stuhlinkontinenz berät und behandelt.

Die drei Fachfrauen haben Infotafeln zusammengestellt, die einen guten Überblick über die verschiedenen Stufen der konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten geben.