Sulzbach-Laufen Doppelgänger eines der kostbarsten Gewehre

Sulzbach-Laufen / Klaus Michael Oßwald

Büchsenmachermeister Werner Biederstädt aus Sulzbach-Laufen schuf die aufwändige Kopie eines der kostbarsten Gewehre der Welt, das im 16. Jahrhundert hergestellt wurde. Die Auftragsarbeit hat ihn ein Jahr lang intensiv beschäftigt.

Es ist still in der Werkstatt, die Maschinen sind verstummt. Werner Biederstädt, Jahrgang 1956, begutachtet sein Werk, an dem er ein Jahr lang gearbeitet hat. Er ist zufrieden. Dem Büchsenmachermeister aus Sulzbach-Laufen ist die originalgetreue Nachbildung einer kostbaren Waffe aus dem 16. Jahrhundert gelungen. Dieses Gewehr, vom Magazin „Dreh-Punkt Kultur“ als die „prominente Nummer eins“ in der Sammlung des Salzburger Museums bezeichnet, war jahrzehntelang verschollen. Erst vor wenigen Jahren wurde sie in den USA entdeckt und konnte 2016 an ihren angestammten Platz zurückkehren.

„Aufenthaltsort unbekannt“

Die 1534 hergestellte Waffe gilt als eines der ältesten Doppel-Radschlossgewehre der Welt – fünf Kilogramm schwer, 84 Zentimeter lang, mit 57,5 Zentimeter langem, achtkantigem Lauf, Kaliber 13 Millimeter. Sie war einst im Besitz des Salzburger Fürsterzbischofs Matthäus Lang von Wellenburg (1468-1540). Das gute Stück ist vergoldet und mit dem bischöflichen Wappen versehen.

Lange Zeit war diese Prunkwaffe im Museum Carolino Augusteum in Salzburg verwahrt. Bis sie in den Wirren der Nachkriegszeit verschwand. Im umfangreichen Inventar über den Waffenbesitz der Fürsterzbischöfe ist der Hinweis zu lesen: „Bergeverlust 1945, derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt“.

Wie sich vor zwei Jahren herausstellte, befand sich das vermutlich von einem US-Soldaten mitgenommene Gewehr seither in Amerika, in verschiedenen Sammlungen, wanderte auf die britischen Kanalinseln und kehrte danach wieder in die Staaten zurück. Dort wurde es schließlich entdeckt und konnte nach vier Jahren intensiven Verhandelns zurückgekauft werden – dank einer namhaften privaten Stiftung.

Wichtige Auftragsarbeit

Mit großem Interesse wurde die erste öffentliche Präsentation des wertvollen Stücks am 13. Dezember 2016 auch in Hammerau unweit von Salzburg verfolgt – im Stahlwerk Annahütte Max Aicher: Das Unternehmen verdankt seine Existenz eben dem hochdekorierten Kirchenmann Matthäus Lang. Der hatte den Gründervätern des Unternehmens, das später auch in die Waffenproduktion einstieg, anno 1537 die Erlaubnis zur Förderung und Verarbeitung von Eisenerz erteilt.

Die Annahütte wollte nun für ihre Firmenpräsentation eine Kopie des wieder aufgetauchten Meisterwerks haben. Das Problem: Wer würde ein solches Projekt überhaupt stemmen können – zumal das Original zwar vorhanden, aber im wahrsten Wortsinn nicht mehr „greifbar“ ist? Einige Experten lehnten die Herausforderung ab. Mund-zu-Mund-­Propaganda führte über Norddeutschland zurück in den Süden – ins Kochertal.

Große Herausforderung

Eben zu Werner Biederstädt, der in der Branche weithin einen guten Ruf genießt. Biederstädt sagte zu, wohl wissend, auf was er sich eingelassen hatte. Ausgestattet mit Fotomaterial aus dem Salzburger Museum begann er mit umfangreichen Recherchen und der Materialauswahl. Die wiederum „ergibt sich aus der Funktion der Waffe“, weiß der erfahrene Büchsenmacher.

Eisen, Federstahl, Messing und Nussbaumholz waren zu besorgen; viele Einzelteile, die nicht im Handel erhältlich sind, ließ er anfertigen. Die Gravur am Schloss besorgte Wolfgang Tschinkowitz aus Untersteinbach. Und das bischöfliche Wappen übertrug Kirchenmaler Thomas John aus Oettingen auf den Rohling.

Es wurde gesägt, gefeilt, geätzt, gemalt, poliert, geschraubt – stets mit Blick auf die im Maßstab 1:1 angefertigten Fotokopien. Vor jedem Arbeitsschritt ging der Meister in sich und skizzierte in Gedanken die weitere Umsetzung. Bis er das Prachtstück nach einem Jahr mühevoller wie anspruchsvoller Kleinarbeit am vergangenen Donnerstag dem zufriedenen Auftraggeber überreichen konnte. Wichtig war beiden Seiten: Das Werk sollte „kein Original vortäuschen“. Und doch ähneln sich beide bis auf kleinste Details. Eine weitere Bedingung: Der Nachbau der bischöflichen Prunkwaffe durfte nicht scharf sein, also „nicht schießfähig“. Deshalb wurden auch keine Zündlöcher gebohrt.

Erstmals das Original gesehen

Bei der Übergabe des Stücks, über dessen Preis Stillschweigen vereinbart wurde, durfte der Büchsenmacher zum ersten Mal auch das Original bestaunen – nicht im Museum selber, sondern gut gesichert im Magazin.