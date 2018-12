Murrhardt Einen Flohmarkt im Klosterhof gibt es auch

Murrhardt / swp

Beim Weihnachtsmarkt wird Murrhardt als familienfreundliche Kommune ausgezeichnet.

Der 38. Murrhardter Weihnachtsmarkt erwartet am Samstag, 8. Dezember, von 11 bis 23 Uhr seine Besucher mit Speis und Trank sowie allerlei Geschenkideen in der Murrhardter Innenstadt, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung. Beim langen Verkaufsabend kann in zahlreichen Geschäften bis 21 Uhr eingekauft werden, teilt sie weiter mit. Rund um den weihnachtlich geschmückten Marktplatz, in der Hauptstraße und im Klosterhof sind rund 30 Marktstände aufgebaut. Am Platz am Oberen Tor bewirtet das Café Bistro „Jolly“ die Marktbesucher. Von 11 bis 17 Uhr kann beim Flohmarkt im Klosterhof gestöbert werden. Neben dem Rathaus wartet ein Kinderkarussell auf seine kleinen Fahrgäste. „Zuschauen und erleben“ heißt es bei zahlreichen Programmangeboten vor dem Rathaus und auf anderen Plätzen der Stadt. Um 11.30 Uhr eröffnet Bürgermeister Armin Mößner vor dem Rathaus den Weihnachtsmarkt, musikalisch umrahmt durch das Bläserquintett des Musikvereins Stadtkapelle Murrhardt.

Außerdem sollen die Siegerfotografen des Fotowettbewerbs des Stadtmarketings – er fand im Herbst statt – sowie die vorab gezogenen Gewinner der Stimmzettelaktion bekanntgegeben werden. Hans-Jürgen Meinhardt, stellvertretender Vorsitzender der AG Netzwerk Familie, bringt Bürgermeister Armin Mößner den Ergebnisbericht und das Qualitätsprädikat „Familienbewusste Kommune Plus“ mit, mit der die Walterichsstadt ausgezeichnet wird.