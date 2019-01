Pflegefamilie Einem Kind Geborgenheit bieten

Waiblingen / swp

Der Informationsabend ist ein Angebot des Kreisjugendamts. Die Veranstaltung ist für Familien gedacht, die bereit sind, ein Kind bei sich aufzunehmen, dessen Eltern vorübergehend oder auf lange Sicht ihrer Erziehungsaufgabe nicht nachkommen können.

Die Aufnahme in einer Pflegefamilie ist ein tiefgreifender Einschnitt in das Leben eines Kindes. Sie bringt aber auch für die Pflegefamilie weitreichende Veränderungen mit sich. Fragen wie „Wie wird das Pflegekind von den eigenen Kindern angenommen?“ oder „Können wir mit möglicherweise schwierigen Pflegekindern umgehen?“ müssen bedacht werden, heißt es in der Ankündigung. Die Diplompädagogin Antje Hesse vom Landratsamt wird in der Veranstaltung einen ersten Eindruck darüber vermitteln, was Pflegeeltern erwartet und welche Voraussetzungen erforderlich sind. Außerdem wird über den behördlichen Ablauf, die unterschiedlichen Formen der Pflege, die Bezahlung und die rechtlichen Grundlagen informiert.

Pflegeeltern müssen keine Familie im herkömmlichen Sinne sein, um ein Kind zu betreuen und zu erziehen. Auch nicht verheiratete Paare seien als Eltern willkommen. Eigene Kinder sind keine Voraussetzung. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße 64 in Waiblingen statt. Parkmöglichkeiten befinden sich hinter dem Haus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.