Porträt Eine Tankstelle für Lebensfreude

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Claudia Hohloch ist Entspannungstrainerin und integrative Lerntherapeutin. Sie schreibt Fachbücher und gibt Kurse für Kinder und Erwachsene. Das macht sie auch in Kooperation mit der VHS.

Claudia Hohloch weiß genau: „Das passt zu mir.“ Damit meint sie ihre Tätigkeiten als Entspannungstrainerin, integrative Lerntherapeutin und nicht zuletzt als Autorin. Während ihrer Elternzeit hatte sie nach neuen Herausforderungen gesucht, Ziele definiert und diese mit Fleiß und Einsatzfreude verfolgt. Heute steht sie da, wo sie hinwollte. Im Untergeschoss ihres Hauses in Ottendorf gibt es einen Übungsraum für Spiel-, Gymnastik- oder Therapiestunden, quasi eine Tankstelle für Energie und Lebensfreude. Außerdem widmet sie sich mit Hingabe der Autorentätigkeit. Im vergangenen Jahr gab der Ökotopia Verlag, ein Fachbuchverlag für pädagogische Medien aus Aachen, ihren Ratgeber „Entspannungsspaß für Kinder“ heraus, jetzt einen zweiten mit dem Titel „Hurra, jetzt sind wir Vorschulkinder!“ und dazu die Kartenbox „Yoga für Kinder“.

Aus eigener Hand

Alle Anleitungen, Geschichten und Übungsvorschläge hat Claudia Hohloch selbst erarbeitet. Die Bilder stammen von ihr und teilweise von der Gaildorfer Fotografin Nicole Schielberg. Fast alle zeigen Laura und Lana, zwei überaus bewegungsfreudige Mädchen, die alle möglichen akrobatischen Übungen beherrschen.

In gewisser Weise verdankt die Autorin ihre Bücher den beiden Töchtern. Denn zunächst hatte sie einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ihre kaufmännische Ausbildung absolvierte sie in der Bausparkasse Schwäbisch Hall, wo sie die Gelegenheit bekam, an einem Fortbildungskurs teilzunehmen. Sie schloss Bekanntschaft mit der Kinesiologie, einer ganzheitlichen Methode, um Stress abzubauen und Blockaden im Körper zu lösen. Und schon bald war ihr klar, dass sie lieber mit Menschen als mit Zahlen arbeiten möchte.

Im Jahr 2010 zog die junge Familie von Rieden nach Ottendorf. Die Mama wechselte Windeln, kochte Gemüse und stellte beinahe nebenher die Weichen in Richtung Zukunft. Das hieß büffeln per Fernstudium, Wochenendlehrgänge und Prüfungen.

„In dieser schnelllebigen Zeit sind Inseln der Ruhe und Entspannung eine Wohltat“, stellt sie fest und baut auf diese Erkenntnis ihre berufliche Existenz. Während ihrer Aus- und Weiterbildung zur Entspannungstrainerin hatte sie zunächst Erwachsene im Blick. Doch nicht zuletzt durch ihre eigenen, rückten schnell die Kinder in den Fokus. Mit spielerischen Übungen sowie Elementen aus Yoga und Kinesiologie will sie dem Leistungsdruck

entgegenwirken. Der Weg zur Lerntherapeutin war dann ein kurzer.

Kinder mit Schwächen in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen bestmöglich zu unterstützen und zu fördern, ist ihr Anspruch. Sie hat Tausende Ideen, wenn es darum geht, individuelle Trainingspläne zu erstellen oder im Einzeltraining gezielt auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einzugehen. Der Aachener Ökotopia Verlag wähle sehr genau aus, welches Produkt er in sein Programm aufnimmt, sagt sie. Umso mehr freue sie sich, erneut den Zuschlag erhalten zu haben.