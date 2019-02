Austausch Eine Reise voller Kontraste

Marius Ziegler, Andreas ­­Sebera, Sarah Hünnefeld, Maja ­Kreuzberger

Vor kurzem war wieder eine Schülergruppe des Gaildorfer Schenk-von-Limpurg-Gymnasiums zu Gast in Arusha in Tansania. Das SvLG pflegt den Schüleraustausch mit der King’Ori Secondary School. Hier der letzte Bericht, den die Schülerinnen und Schüler aus Arusha geschickt haben.

Mit unseren frisch erlernten Feilschkünsten trafen wir am Mittwoch erneut auf dem Massaimarkt in Arusha ein. Dort startete der Großeinkauf für unseren schuleigenen Massaimarkt. Was genau wir eingekauft haben, wird man bei unserem Massaimarkt sehen und selbstverständlich auch erwerben können. Mit den Einnahmen sollen weitere Projekte unserer Partnerschule finanziert werden.

Drastische Unterschiede

Mit unseren vollbepackten Taschen ging es zum Abendessen weiter in die Rivertree Lodge – eine andere Welt, die uns die Unterschiede in Tansania nochmal vor Augen führte. Am Vortag hatten wir unsere Austauschschüler zuhause besucht. Sie wohnen zum Teil in Holzhütten, die kaum größer als ein deutsches Kinderzimmer sind. Aus Platzmangel teilen sich oft mehrere Personen ein Bett. Wie sich die Löcher in der Decke in der Regensaison auswirken, können wir uns nur begrenzt vorstellen. Der Lehmboden dürfte glatt werden.

Hier herrscht auch ein anderes Zeitgefühl. Elvis, einer unserer Austauschschüler, meinte, dass das Haus seiner Großeltern bloß eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt sei. Als wir eine halbe Stunde gelaufen waren, beschlichen uns Zweifel und wir beschlossen, ein Auto zu nehmen, mit dem wir dann tatsächlich noch eine halbe Stunde fuhren. Elvis hat auch später keinen Widerspruch gesehen – Hakuna matata, kein Problem.

Unsere Erfahrungen bestätigte Herr Wollner, ein deutscher Diakon, zur Zeit Projektmanager des Rehabilitationszentrums bei Arusha. In diesem Center werden körperlich und mittlerweile auch geistig behinderte Menschen betreut und gefördert. Man gibt ihnen die Chance, eine schulische und handwerkliche Ausbildung zu absolvieren, beispielsweise als Schneider oder Bäcker. Die Erzeugnisse dieser Ausbildungen fließen direkt wieder in das Center. So versuchen sie die Kosten, die sie erzeugen, zu decken.

Am Donnerstag ging es für uns ein letztes Mal zur King’Ori Secondary School. Der ereignisreiche und emotionale Tag begann mit einem gemeinsamen Kochen. Während die einen Holz hackten, halfen die anderen in der Küche beim Reinigen des Reises, Bananenschälen oder Gemüseschneiden. Bevor es ans letzte gemeinsame Mittagessen ging, wurde der neue Schulgarten eingeweiht. Das Projekt hatte unsere Austauschschule selbst gestartet. Als Symbol für das Wachsen und Gedeihen unserer Schulpartnerschaft pflanzte jeder von uns seinen eigenen Avocado-, Orangen- oder Zitronenbaum und durfte einen Pflanzenpfleger auswählen.

Gospel, Tanz und Modenschau

Auch unser neuer Gospelchor stand bei der Abschiedsfeier bereit und präsentierte die zuvor eingeübten Musikstücke. Auch die Schule hatte einiges vorbereitet wie eine Tanzeinlage oder eine Modenschau. Nach dem Mittagessen überreichte uns der Schulleiter noch einige typisch afrikanische Geschenke. Danach hieß es Abschied nehmen von der Schule und unseren neugewonnen Freunden. Es fiel keinem leicht. Wir freuen uns jetzt schon, unsere tansanischen Freunde im Juni in Deutschland zu begrüßen.

Bevor es zurück nach Deutschland ging, kamen wir in den Genuss einer Safaritour durch atemberaubende Landschaften und eine vielfältige Tierwelt. Wir besuchten den Ngorongoro-Krater sowie den Tarangire- und den Lake-Manyara-Nationalpark. Dort sahen wir Löwen, Elefanten, Giraffen und viele andere Tierarten sowie die Ureinwohner Afrikas, die sogenannten Massai.

Wertschätzung und Wehmut

In unserer Zeit in Afrika haben wir gelernt, dass man vor allem die kleinen Dinge im Leben wertschätzen sollte. Außerdem haben wir viele Klischees verworfen und wurden eines Besseren belehrt. Durch die vielen neuen Bekanntschaften, die wir schließen durften, wurde uns bewusst, wie wichtig es ist, offen und respektvoll gegenüber Unbekanntem zu sein.

Wir sind froh, dass an unserem Gymnasium die Möglichkeiten bestehen, fremde Kulturen auf diese Weise kennen und wertschätzen zu lernen. An dieser Stelle bedanken wir uns deshalb nochmals bei der Bürgerstiftung und dem Pädagogischen Austauschdienst des Kultusministeriums, die uns diese Erfahrungen ermöglicht haben.