Kreisliga B2 Eine Spielhälfte reicht zum Sieg

Durlangen / Ahmet Akin

Die SGM Hohenstadt/Untergröningen hat den FC Durlangen 2 geschlagen und bleibt an der Spitze.

Beim FC Durlangen 2 reichte der SGM Hohenstadt/Untergröningen eine starke erste Hälfte, um am Ende als Sieger den Platz zu verlassen. Mit einer 3:0-Führung beendeten die Gäste diese erste Spielhälfte. Den ersten Treffer der Gäste markierte in der 13. Minute Spielertrainer Ahmet Akin, und Robin Horlacher ließ in der 28. Minute das 2:0 folgen. Nur vier Minuten später gelang Torjäger Marco Klotzbücher das 3:0, und damit war der Sieg fast schon in trockenen Tüchern. Vom Gegner Durlangen 2 war in diesem Spielabschnitt kaum etwas zu sehen. Nach dem Seitenwechsel änderte sich ein wenig das Bild. Nun kamen die Gastgeber etwas besser ins Spiel und konnten sich auch Chancen erarbeiten. Doch ein Treffer blieb ihnen versagt.

SGM Hohenstadt/Untergröningen: Felix Häussler, Manuel Rupp, Robin Horlacher, Sebastian Barbas, Benjamin Maile, Danilo Funk, Ahmet Akin, Julian Feil, Ali Akin, Kai Zimmermann, Marco Klotzbücher, Fabian Berroth, Markus Rieker, Mehmet Akpinar, Jens Mayer.