Gschwend Eiskeller: eine Gefriertruhe ganz ohne Strom

Gschwend / Wolfgang Pfister

Der Gschwender Eiskeller gewährt Einblicke in die Vergangenheit.

Versteckt im Berg und normalerweise mit schweren Stahltüren verschlossen, zählt der Eiskeller zu den aufgelisteten Kleindenkmalen des Ostalbkreises. Wann genau mit dem Bau des Kellers begonnen wurde, ist nicht bekannt. Es gilt jedoch als sicher, dass Teile der Steinblöcke, die ab 1861 für den Bau der Gschwender Kirche verwendet wurden, aus dem Bau des Kellers stammen.

Als am Himmelfahrtstag ein kurzes Gewitter mit Regen aufzog, füllte sich der Keller schnell mit interessierten Wanderern. Bei Kerzenschein, mit Taschenlampen und einem Baustrahler wurde das beeindruckenden Bauwerk erkundet. Besitzer Hermann Hirth klärte die staunenden Besucher über die Funktion des Eiskellers auf. In Zeiten, als es noch keine elektrischen Kühlgeräte gab, wurden im Winter in schwerer Handarbeit Eisblöcke aus dem Badsee gesägt, dann auf Handkarren in den Keller gebracht.

„Lebensmittel wurden hier keine gelagert“, stellte Hermann Hirth klar. Durch die Größe des Kellers konnten dort große Mengen an Eis vorgehalten werden. Es wurde bei Bedarf herausgeholt und in der heimischen Metzgerei zur Kühlung von Fleisch- und Wurstwaren verwendet. Als Eiskeller hat es zwar seit Jahrzehnten ausgedient; doch das Bauwerk in den Tiefen des Gschwender Gemeindebergs bleibt der Nachwelt erhalten.