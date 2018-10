Rückzug Eine Feuerwehrlegende tritt ab

Next

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Eine Ära ist zu Ende, ein gewichtiges Kapitel Feuerwehrgeschichte abgeschlossen: Stadtbrandmeister Stefan Dwornitzak hat sich nach mehr als 22 Jahren Dienst als hauptamtlicher Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gaildorf verabschiedet – offiziell zum 30. September und damit kurz vor seinem 60. Geburtstag. Seit 1. Oktober arbeitet er im Gebäudemanagement auf dem Rathaus. Eine Nachfolgeregelung ist offenbar noch nicht in Sicht. Führungslos indes wird die 150-köpfige Feuerwehr der drittgrößten Stadt im Haller Landkreis nicht sein: Der erfahrene Vizek­ommandant Gerhard Horlacher fungiert einstweilen als kommissarischer Kommandant.

Knackpunkt Feuerwache

An sich wäre diese Entwicklung zwar einschneidend, aber unspektakulär. Sie ist es aber nicht. Denn die Begleitumstände offenbaren nach wie vor tiefe Gräben zwischen Stadtverwaltung und Feuerwehr, die vor etwa fünf Jahren mit der Debatte um den Brandschutzbedarfsplan entstanden sind – dessen jüngste Fortschreibung im Kern die Konzentration aller bisher selbstständigen Feuerwehrabteilungen an einem Standort vorsieht.

Die Fusion der Abteilungen Gaildorf, Eutendorf und Ottendorf zur Einsatzgruppe Nord ist vollzogen. Nächster geplanter Schritt wäre die Zusammenlegung von Nord und Süd; letztere mit Unterrot. Doch das ist Zukunftsmusik, eine unvollendete dazu. Feuerwehrleute sprechen hinter vorgehaltener Hand von einem „Trauerspiel“, dem ihr Kommandant zum Opfer gefallen sei.

Und nicht erst zum jüngsten Monatswechsel, wie es die amtliche Lesart vermitteln mag. Dwornitzak ist bereits seit Ende Juni nicht mehr aktiv. Gerüchte machten damals die Runde, Bürgermeister Frank Zimmermann habe ihn auf die Straße gesetzt. „Das ist doch Blödsinn“, kontert der Rathauschef gegenüber unserer Zeitung. Man habe den Kommandanten lediglich „aus der Schusslinie“ genommen, hatte er in einem vorangegangenen Gespräch betont.

Viele Gespräche geführt

Tatsache ist aber, dass es – wie aus zuverlässiger Quelle zu erfahren ist – eine „Freistellung“ gegeben habe, die dann später aus rechtlichen Gründen wieder aufgehoben worden sei. Der Gemeinderat hatte – weil es sich um eine Personalangelegenheit handelt rechtskonform hinter verschlossenen Türen – jeweils darüber zu befinden. Stefan Dwornitzak will das auf Anfrage nicht kommentieren. Er beruft sich auf Fairness in der Kommunikation.

Solche Fairness indes ist ihm in jüngster Zeit offensichtlich nicht widerfahren. Er hatte sich für die von Stadtverwaltung und Gemeinderat auf den Weg gebrachte Planung verkämpft, an den Konzepten federführend mitgearbeitet. Selbst als es 2016 während der Hauptversammlung in Ottendorf zum Eklat gekommen war und viele Feuerwehrleute ihrem Frust freien Lauf ließen, setzte er auf Diplomatie.

Auch am „Runden Tisch“, zu dem sich Verwaltung und Feuerwehrausschuss zusammenrauften. Mittendrin: Dwornitzak – als Hauptamtlicher in Diensten der Stadtverwaltung auf der einen Seite, als Kommandant der Feuerwehr auf der anderen. Zunehmend brisant wurde die Spannung durch die planerische Umsetzung einer 2015 erfolgten Änderung im Feuerwehrgesetz: Der Novelle zufolge wurden die Hilfsfristen im Land auf einen Zeitraum zwischen 10 und 12 Minuten (für nachrückende Einheiten 15 Minuten) festgelegt, zuvor waren es 10 Minuten. Innerhalb dieser Zeit müssen 90 Prozent der Orte im Verantwortungsbereich erreicht werden.

Diese Änderung kam der Stadt nicht ungelegen: Denn rein rechnerisch wären nun von einem einzigen Standort aus fast alle Ziele innerhalb des Stadtgebiets zu erreichen. Die angedachte Struktur mit zwei neuen, mehr als 6 Millionen Euro teuren Feuerwachen sollte nun aufgegeben werden, um stattdessen die Feuerwehr an der zentralen Wache in der Bahnhofstraße zu konzentrieren. Umbau und Erweiterung würden nach ersten Berechnungen – Stand Mai 2018 – rund 2,5 Millionen Euro kosten.

Einmal mehr der Buhmann

Neue Nahrung für neue Diskussionen. Wieder saß Dwor­nitzak als Buhmann zwischen den Stühlen. Vor allem die Abteilung Süd kommt mit dem geänderten Bedarfsplan nicht klar: Wenn die zentrale Wache in der Bahnhofstraße fertig sei, ließ ein Feuerwehrmann unsere Zeitung wissen, werde kein einziger seiner Kameraden dort einziehen!

Rathauschef Zimmermann sieht das weniger aufgeregt: Die künftige zentrale Feuerwache sei „so dimensioniert, dass langfristig alle Feuerwehrleute dort unterkommen könnten.“ Die Unterroter Wehr sei „personell gut aufgestellt“, und er wolle deshalb „keinen künstlichen Druck“ aufbauen. Es bestehe gegenwärtig „keine Not zur Fusion.“

Dass die Stimmung insgesamt aufgeheizt ist, sieht Zimmermann der Struktur geschuldet: Die Feuerwehr wolle eine eigene, ehrenamtliche Struktur haben – durch den Gesamtausschuss eingebunden sein etwa in die Planung der Feuerwache oder auch in die Haushaltsplanung. Für administrative Angelegenheiten werde dann das Ordnungsamt auf dem Rathaus zuständig sein. Konkret: Angedacht sei eine ehrenamtliche Führungsstruktur im Gegensatz zur bisherigen hauptamtlichen. Denn die Ehrenamtlichen „wollen mehr entscheiden dürfen“ beziehungsweise in die „Entscheidungsprozesse eingebunden“ werden.

E-Mail zum Abschied

Das heißt ganz konkret: Einen hauptamtlichen Kommandanten sähe diese Struktur nicht mehr vor. Dwornitzaks Rückzug sei „in gegenseitigem Einvernehmen“ erfolgt, sagt Zimmermann, der öffentlich keinerlei Kritik am nun gegangenen Stadtbrandmeister übt. Dwornitzak selber, der zwischen den Fronten fast zerrieben worden wäre, möchte auch dazu nichts sagen. In einer E-Mail, die er zum Abschied an Feuerwehrkameraden versandte (und deren Inhalt der Redaktion bekannt ist), spricht er allerdings von einem „erbärmlichen Komplott“ gegen ihn – aus den eigenen Reihen.

Schließlich dankt Dwornitzak allen, „die bis zuletzt an mich geglaubt und mich unterstützt haben.“ Einige, die er damit meint, denken nach Informationen unserer Zeitung über einen Austritt aus der Wehr nach. Und sogar aus den Reihen seiner Kritiker gibt es überraschende Reaktionen: Das, sagt ein langjähriger Floriansjünger, „was hinter seinem Rücken gelaufen ist, hat er nicht verdient.“