Freizeit Eine bunt gemischte und „gnadenlose“ Gruppe

Gaildorf / Hans Buchhofer

„Keine Gnade für die Waden“ heißt das Motto des Mountainbike-Treffs Münster, der sich an jedem Sonn- und Feiertag um 9.30 Uhr am „Grünen Baum“ in Münster trifft, um die nähere oder weitere Umgebung des Limpurger Landes unter die Pedale zu nehmen.

Begonnen hatte alles vor 30 Jahren, als sich Alois Paxian und Gert Kempermann bei einem Tennismatch zu solch einer regelmäßigen Radausfahrt verabredet hatten. Schnell wurde aus dem Duo eine stabile Gruppe, zu der sich mit Mountainbiker Ottmar Schramm dank dessen Tätigkeit in der Albvereinsgruppe ein kundiger Tourguide dazugesellte.

Bis zum Wilden Kaiser

Die Gruppe ist nicht nur regelmäßig an Sonn- und Feiertagen unterwegs, sondern unternimmt auch Ausfahrten nach Österreich oder in die Schweiz. Seit acht Jahren geht es zum Wilden Kaiser nach Söll, wo man im „Alpenschlössl“ ein gern gesehener Gast ist.

Geschoben wird nicht

Am vergangenen Sonntag stand jedenfalls die Jubiläumstour auf dem Programm. Es ging in Richtung Hornberg, der als „bösester Buckel“ in der Gegend gehandelt wird. Nach gut zwei Stunden und 40 bis 45 Kilometern in den Waden blieb dann noch Zeit, um sich im Vereinsheim des TSV Gaildorf zu entspannen. Übrigens: Geschoben wird nicht, das ist Ehrensache in der Gruppe, und ihr Motto steht gut leserlich auf den einheitlichen Trikots. Vom Alter her ist die Gruppe bunt gemischt, mit Martin Zecha und Reinhard Braun halten zwei mit, die ihren Sechzigsten schon weit hinter sich gelassen haben.