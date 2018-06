Gschwend / POL

Ein Unbekannter ist am frühen Samstagmorgen in einen Markt in der Hagstraße eingestiegen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Unbekannter ist am frühen Samstagmorgen, kurz nach ein Uhr, in einen Markt in der Hagstraße eingestiegen. Der Täter entwendete aus einem Nebenraum Bargeld. Die Tat wurde durch eine Videoanlage aufgezeichnet. Die Auswertung des Materials dauert derzeit laut Polizei noch an. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580, entgegen.