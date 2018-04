Beruf Einblicke in Rommelag

Sulzbach-Laufen / swp

Am Standort in Sulzbach-Laufen präsentieren sich zwischen 15 und 19 Uhr die Divisionen Rommelag Engineering (Sondermaschinenbau für Bottelpack-Abfüllanlagen), Rommelag CMO (Auftragsherstellung für die Pharmaindustrie) und Rommelag Flex (Folienverpackungen und Containment-Systeme). Vielen sei nicht bekannt, welche Produkte Rommelag fertigen, und dass die meisten Menschen mit diesen bereits in Kontakt waren, heißt es in der Ankündigung. Das reicht von Augentropfen über Infusionen bis hin zu Kosmetikverpackungen und Lebensmittelfolien. Die Rommelag-Unternehmensgruppe ist ein Familienunternehmen und seit mehr als 60 Jahren im Kochertal zwischen Gaildorf und Untergröningen mit erfolgreichen Firmen angesiedelt.