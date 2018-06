Bürgerversammlung Ein Wunsch auf der Wunschliste

Gaildorf / Cornelia Kaufhold

30 Grad und Spanien spielt in der Fußball-WM – die Konkurrenz ist für Kommunalpolitik zu groß. Die Gemeinde- und Bezirksbeiräte abgezogen, ebenso die Sängerinnen und Sänger der Eintracht Bröckingen-Unterrot samt ihrer quirligen Dirigentin, bleiben rund 30 Bürgerinnen und Bürger übrig, die sich am Montagabend den Bericht des Rathauschefs anhören wollen. Dennoch verbucht der Bürgermeister den Abend in der Turn- und Festhalle Unterrot als Erfolg. Statt der Fragerunde bittet die Verwaltung die Bürger an „Themeninseln“ zum Gespräch mit den jeweiligen Referatsleitern. „Sie waren sehr fruchtbar“, resümiert Dr. Daniel Kuhn im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mit Bürgern im Gespräch

Er steht am Tisch mit der Hinweistafel „Wünsche und Anregungen“. Gemeinderätin Cornelia Dähmlow schlägt vor, eine Bücherinsel in der Schulstraße zu schaffen. Bürgermeister Zimmermann und Raimund Horbas sind Ansprechpartner für Verkehr und Infrastruktur und diskutieren lebhaft. Den Unterrotern geht es um den Anlieferverkehr am künftigen Bildungszentrum und die Elterntaxis. Das große Thema ist aber die Sperrung der Kocherbrücke. Wenn sie saniert wird, soll die Verkehrsachse ins südliche Kochertal für eineinhalb Jahre gesperrt werden. „Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, hatte Zimmermann zuvor in seinem Rechenschaftsbericht gesagt, und er äußert sich auch entsprechend im Gespräch mit den Bürgern.

Annika Schall beantwortete an der Themeninsel Schule und Bildung eine Anfrage zur Internetausstattung am Bildungszentrum. Die Schule erhält internes WLAN und kann es kontrollieren. Lea Hofmann vom Stadtbauamt gibt Auskünfte über Bauplätze und Bebauungen.

„Die Bürger sollen sich mitgenommen fühlen. Wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen“, erklärt Kuhn. Dabei könnten komplexe Sachverhalte besser besprochen werden.