Gemeinschaft Ein Tisch, ein Topf, ein Teller

„Essen für alle“, heißt es künftig an einem Tag im Monat im evangelischen Gemeindehaus in Gaildorf. © Foto: Fotos: Brigitte Hofmann

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Als Waltraud Stowasser, Dora Aberle, Hanife Ilhan und Elisabeth Schmidt gegen 12 Uhr in der Küche werkeln, wissen sie nicht, was sie Minuten später erwartet. Sie haben sich bereit erklärt, beim Start des Mittagstisch-Projekts im evangelischen Gemeindehaus in Gaildorf ehrenamtlich mitzuarbeiten.

Zwei große Töpfe mit herzhaftem Gemüseeintopf stehen bereit, drei große Tischgruppen im Saal sind mit Tellern, Besteck, Gläsern und Mineralwasser gedeckt. „Einmal im Monat eine leckere Mahlzeit für alle, die gern mit anderen essen und sich über Gemeinschaft freuen“, das ist die Idee hinter dem neuen Angebot, das der Diakonieverband in Gaildorf installieren will. Die Testphase läuft zunächst über vier Monate hinweg. Der gemeinsame Mittagstisch lehnt sich an ans Projekt Vesperkirche der Evangelischen Landeskirche, das für sich in Anspruch nimmt, viel mehr als ein Teller Suppe zu sein.

„Das Angebot finde ich klasse“, sagt Hermann Stadelmaier aus Gaildorf. „Mal sehen, ob’s schmeckt“, fügt sein Tischnachbar Alfred Schulz an. Beide sind seit Jahren ehrenamtlich im Kauf-und-Rat-Laden in der Schulstraße tätig. Eine Zeit lang gab es auch dort einen Mittagstisch, der aber aus organisatorischen Gründen aufgegeben wurde.

Mit am Tisch sitzt Margret Kuppinger, die auf dem Weg von der Stadt nach Hause einen Blick reinwerfen wollte – und blieb. Michaela Schleining ist mit Töchterchen Nele da. Die Gaildorferin ist in der Flüchtlingshilfe tätig. Auch sie ist sehr angetan von der Idee. Gemeinsam essen und nette Leute treffen, findet sie prima.

Gegen 12.30 Uhr sind sogar vier Tische komplett besetzt. Die Frauen aus der Küche haben jetzt alle Hände voll zu tun, die Teller zu füllen und gegebenenfalls nachzufüllen. Jeder darf so viel essen, wie er will oder bis er satt ist. Auf Fleischeinlage wird verzichtet, damit auch Muslime uneingeschränkt am gemeinsamen Mittagstisch teilnehmen können.

Mit 15 bis 20 Personen habe man gerechnet, lässt Petra Zott wissen, rund 40 sind es bereits zur Halbzeit gegen 12.45 Uhr. Die Mitarbeiterin des Diakonieverbands leitet das Sozialprojekt. Sie freut sich sehr darüber, dass Gäste aller Bevölkerungsschichten und Generationen gekommen sind, gemeinsam am Tisch sitzen und sich, nachdem die Teller geleert sind, auch sehr angeregt miteinander unterhalten.

Darunter sind Mitarbeiter des Evangelischen Jugendwerks, Ruheständler, alteingesessene Gaildorfer oder auch neu zugezogene mit fremdländischen Wurzeln. Zwar wird nicht direkt abkassiert, doch ein Spendenkässle steht bereit. Um wenigstens die Unkosten zu decken, schlägt Petra Zott vor, für Kinder einen und für Erwachsene 2,50 Euro reinzulegen.

„Alles gut, da kann man wieder herkommen“, findet Hermann Stadelmaier – und alle am Tisch sind seiner Meinung.

Info Die nächsten Mittagstisch-Termine im Gemeindehaus sind Mittwoch, 27. Februar, 20. März, 24. April.