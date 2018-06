Fichtenberg Ein stilles Örtchen ohne Nutzer

Fichtenberg / Richard Färber

Die künftige Nutzung eines kleinen Nebengebäudes am Fichtenberger Bahnhof ist nach wie vor offen. Der Einbau einer behindertengerechten Toilette scheint wenig sinnvoll und wird auch nicht gefördert.

Weil der Fichtenberger Bahnhof selbst nicht barrierefrei ist, wird der Einbau einer behindertengerechten Toilette in ein Bahnhofsnebengebäude nicht gefördert. So in etwa fasst die Fichtenberger Verwaltung im Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung den Inhalt eines Gesprächs mit dem Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-­Württemberg e.V. zusammen, der das vom Land geförderte Projekt „Toiletten für alle“ verwaltet.

Die sehr verkürzte Darstellung ist zwar im Wesentlichen richtig, kann aber auch zu Missinterpretationen führen. Für Einzelmaßnahmen, die nicht in förderfähige Konzepte, wie beispielsweise städtebauliche Maßnahmen, eingebunden seien, gebe es nun einmal keine Zuschüsse, sagt Jutta Pagel, Geschäftsführerin des Landesverbandes auf Anfrage. Behindertengerecht gebaut werden müsse ohnehin, das schreibe die Landesbauordnung vor.

Vom Zug aus nicht zu erreichen

Dass der Bahnhof selbst alles andere als barrierefrei ist, wirkt sich eher auf die Sinnhaftigkeit des Vorhabens aus. Eine Toilette, die auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann und über die nötigen Einrichtungen für den Windelwechsel bei Erwachsenen verfügt, sollte vom Zug aus auch zu erreichen sein.

In Fichtenberg wird allerdings ausschließlich das Gleis 2 genutzt, das nur über eine Unterführung zu erreichen ist. Rollstuhlrampe? Fahrstuhl? Fehlanzeige. Bahnreisende könnten die behindertengerechte Toilette jedenfalls nicht nutzen.

An dieser Situation wird sich, das nebenbei, in absehbarer Zeit auch nichts ändern. Die Vorgaben der Landesbauordnung gelten für die Deutsche Bahn nicht, sagt Pagel, deren Verband bis vors Bundesverwaltungsgericht geklagt hatte. Die Bahn habe sich zwar verpflichtet, ihre Bahnhöfe barrierefrei zu gestalten, dabei allerdings auch eine Grenze eingezogen: Bahnhöfe, an denen weniger als 1000 Reisende pro Tag gezählt werden, würden als „nachrangig“ betrachtet. Pagel und ihr Verband indes finden, dass die Situation im ländlichen Raum anders beurteilt werden müsste.

Barrierefreiheit also wird es vorerst nicht geben, und auch der Bedarf an einer behindertengerechten Toilette dürfte überschaubar sein. Am Fichtenberger Bahnhof steigt man ein oder aus, bleibt aber nicht lange. Ein Mal im Jahr feiert der Heimat- und Kulturverein dort sein Bahnhofsfest, darüber hinaus aber ist kaum etwas los. Wär’s ein „Hotspot“, sagt Pagel, die sich die Situation zusammen mit Bürgermeister Roland Miola vor Ort angeschaut hat, ein Brennpunkt gesellschaftlicher Aktivitäten also, wäre die Notwendigkeit eher gegeben.

Derzeit zwei Bewohner

Der Einbau einer behindertengerechten Toilette wäre möglicherweise dann förderfähig gewesen, wenn das Nebengebäude in das Sanierungskonzept für den Bahnhof mit einbezogen worden wäre. Der Bahnhof, der im Sanierungsgebiet liegt, wurde 2015 von der Gemeinde übernommen und danach bevorzugt für die Aufnahme von Asylbewerbern saniert. Etwas mehr als 500.000 Euro wurden investiert, aus dem Sanierungs­programm gab’s dafür 150.000 Euro. Derzeit leben dort zwei Personen.

Die Entscheidung, das Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen, nahm Druck von der Gemeinde, die Unterkünfte bereithalten muss. Und sie eröffnet Perspektiven: wenn der Bedarf an Unterkünften nachlässt, können die Wohnungen anderweitig vermietet werden.

Im Februar hatte der Gemeinderat erstmals über die künftige Nutzung des Nebengebäudes beraten und den Vorschlag, neben Abstellräumen für die Vereine auch eine behindertengerechte Toilette einzubauen, für gut befunden. Die Toiletten-Option besteht nach wie vor, allerdings müsste der Einbau der Toilette dann komplett aus Haushaltsmitteln bestritten werden. Das Thema wird wieder auf die Tagesordnung gesetzt.