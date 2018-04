Gaildorf Ein schwarzer Tag in der Geschichte der Stadt Gaildorf

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Heute vor 73 Jahren, am 20. April 1945, ist während eines Feuergefechts zwischen deutschen und amerikanischen Soldaten ein Teil der Gaildorfer Innenstadt in Schutt und Asche versunken. Einige Häuser wurden zerstört. In den frühen Abendstunden bohrte sich eine deutsche Brandgranate durch das Dach der Stadtkirche. Das Feuer fraß sich in Windeseile durch das Gotteshaus und das benachbarte Pückler-Schloss, das bis auf die Grundmauern niederbrannte. Graf Gottfried von Pückler-Limpurg, an diesem Tag 74 Jahre alt geworden, und Gräfin Adele waren plötzlich obdachlos. Die genaue Zahl der Todesopfer ist nie vollständig ermittelt worden. Malermeister Ludwig Häffelin hat die Zerstörung mit Pinsel und Farbe festgehalten.