Engagement Ein recht zartes Pflänzchen trägt zum zweiten Mal Früchte

Sulzbach-Laufen / Klaus Michael Oßwald

Fein – aber klein ist die vor drei Jahren aus der Taufe gehobene Bürgerstiftung Sulzbach-Laufen. Mit einem Grundstock von 25 000 Euro aber noch so klein, dass sie aus eigener Kraft nur alle paar Jahre ihrem Zweck entsprechend bürgerschaftliches Engagement unterstützen könnte. Dass es nun zum zweiten Mal eine Ausschüttung gibt, ist der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim zu verdanken. Die hatte sich bei der Unterzeichnung der Urkunde durch Bürgermeister Markus Bock – er gehört mit Vertretern des Gemeinderats dem Stiftungsrat an – und Sparkassen-Vorstandsmitglied Klaus Ehrmann bereiterklärt, als Starthilfe in den ersten drei Jahren die Erträge um jeweils 2000 Euro zu erhöhen.

Willkommene Zuwendungen

Die Hilfe ist in diesem Jahr besonders willkommen: Durch das niedrige Zinsniveau hatte die Stiftung, die unter dem Dach der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse“ angesiedelt ist, lediglich 100 Euro erwirtschaftet. 2016 waren es 830 Euro. Und so konnte der Stiftungsrat erneut über die Summe von 2100 Euro entscheiden.

Es sind also keine Reichtümer, die Markus Weiß vom Vermögensmanagement der Sparkasse am Montagnachmittag auf dem Hof der Kochertal-Grundschule verteilt. Die Nutznießer indes, deren Anträge von Erfolg gekrönt waren, freuen sich sichtlich über die für ihre ehrenamtliche Arbeit benötigten Zuwendungen.

Anette Geiger, Rektorin der Schule, sieht die 600 Euro für die Sprachförderung nach dem Denkendorfer Modell als gut angelegtes Geld. Sehr willkommen sind dem Freundeskreis „Mitmachen – Mithelfen“ die 300 Euro, die in den neuen Fahrdienst nach Gaildorf fließen. Dieser Bürgerservice wird von der Initiative auf Spendenbasis betrieben, sagt Gebhard Würth vom Kreis der Aktiven.

Lars Matheis, Vorsitzender des Tennisvereins Sulzbach-Laufen, strahlt, als er den symbolischen Spendenscheck über 350 Euro für die Jugendarbeit ausgehändigt bekommt. Die Kinder- und Jugendarbeit – zum Beispiel eine Kindergarten-Kooperation – soll davon profitieren. Der Verein will mit dem Geld ein Kleinspielfeldnetz und Übungsmaterial anschaffen.

In den Genuss einer Zuwendung kommt dieses Jahr das Sommerferienprogramm: 600 Euro sind für eine Ausflugsfahrt zum Schwabenpark bestimmt – auch um Kindern, deren Eltern es sich nicht leisten könnten, den Besuch eines Freizeitparks zu ermöglichen, wie Bürgermeister Markus Bock erläutert.

Hohenberger Soldatengrab

Nicht nur eine Förderung, sondern auch einen großen Blumenstrauß, den der Bürgermeister unter Beifall namens des Gemeinderats überreicht, gibt es an diesem Nachmittag für eine besondere Initiative: Irmgard Stadelmaier pflegt seit zehn Jahren das Hohenberger Soldatengrab. In diesem ruhen die sterblichen Überreste des am 21. April 1945 wegen angeblicher „Fahnenflucht“ erschossenen Alfred Scheffler. Die Hinweise verdichten sich, dass der aus Ostpreußen stammende Leutnant, damals 31 Jahre alt, durch den Abzug seiner Einheit aus Gaildorf, die Stadt vor der Zerstörung durch inzwischen einmarschierte US-Einheiten bewahrt hatte. An diesem Grab möchte Irmgard Stadelmaier einen Alu-Schaukasten mit historischen HintergrundInformationen installieren. Dafür gibt die Stiftung 250 Euro.

Markus Weiß, einer der „Geburtshelfer“ der Stiftung, ist überzeugt, dass mit der neuerlichen Ausschüttung viel Gutes bewegt werden kann. Doch auch er weiß, dass das noch zarte Pflänzchen wachsen muss, will es weiterhin etwas bewegen: Das gegenwärtige Kapital reiche nicht aus.

Mit Leben erfüllen

Die Stiftung müsse aus der Gemeinde heraus mit Leben erfüllt werden – durch Zustiftungen oder Spenden, etwa zu besonderen Anlässen wie Geburtstagsfeiern. Die Sparkasse, die bislang in die Bresche springe, tue dies als Bekenntnis zur Region. Auch Bürgermeister Bock, der auf wieder höhere Zinserträge hofft, wirbt innerhalb der Bevölkerung um Unterstützung.