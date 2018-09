Bildung Ein neuer Jahrgang erobert die Parkschule

Gaildorf /

Wer am Einschulungsmorgen an der Gaildorfer Limpurghalle vorbeikam, dem fielen wahrscheinlich sofort die festlich gekleideten und sichtlich nervösen Kinder und Eltern auf. Zum Lied „Alle Kinder lernen lesen“ zogen die 51 Schulanfänger mit ihren Erzieherinnen vorbei an strahlenden Eltern, Freunden, Verwandten und Lehrern.

Anschließend wandte sich Parkschul-Rektorin Elke Häußler dem Publikum zu. Nach der Begrüßung der vielen Gäste sprach sie zu den Hauptpersonen an diesem Tag. Sie stimmte die Kinder auf ihre erste Unterrichtsstunde ein und weckte die Vorfreude auf die vielen Dinge, die sie in den nächsten Wochen und Monaten lernen werden.

Dann stürmte plötzlich ein Rudel Piraten den Festsaal und eröffnete das Unterhaltungsprogramm. Unter der Führung von Karl-Heinz Nunn, Dagmar Knie-Meng und Gretel Engelhardt führten die Viertklässler der Parkschule ihr Musical auf. Mit passendem Bühnenbild, rockigen Piratenliedern und tollen Kostümen sorgten sie für ordentlich Stimmung. Nach einem tosenden Applaus verließen die frisch gebackenen Erstklässler mit ihren Pädagogen den Festsaal und marschierten, bepackt mit einem Ranzen voller Erwartungen, gemeinsam zur ersten Schulstunde in die Parkschule. Währenddessen gab es auf dem Schulhof für die Eltern und Gäste Kaffee und Kuchen. Die Bewirtung fand durch die Frauen vom Denkendorfer Modell statt. Am Ende der ersten Unterrichtsstunde gab es für die Grundschüler auch noch die Möglichkeit, ihren Eltern das neue Klassenzimmer zu zeigen und von den Erlebnissen der Stunde zu berichten, bevor sie mit ihren Schultüten nach Hause verabschiedet wurden.