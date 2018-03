Fichtenberg Für ein Nebeneinander von Wolf und Schaf

Fichtenberg / Corinna Janßen

Der Wolf ist angekommen. Bisher sind es nur einzelne Exemplare, die identifiziert werden konnten. „In drei, vier Jahren werden wir in Baden-Württemberg wahrscheinlich auch Rudel haben“, sagt Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Er ist zur ersten Zertifizierungsprüfung für Herdenschutzhunde nach Fichtenberg gekommen. Ausgerichtet wird sie vom Verein AG Herdenschutzhunde und der Michelbacher Schäferei Daniel Voigt.

Ablauf des Tests

Zehn Pyrenäenberghunde sind gemeldet. „Es stehen Messen, Wiegen, zivilisiertes Auftreten und Reizen an“, beschreibt Knut Kucznik, Vorsitzender der AG Herdenschutzhunde, den Ablauf der Prüfung. Im Gegensatz zu den Hütehunden, die die Schafherden treiben und zusammenhalten, haben die Herdenschutzhunde andere Aufgaben: „Sie müssen in der Herde sein und nicht auffallen, solange keine Gefahr droht“, erklärt Zuchtwartin Linda Scholz. Die Tiere seien sehr ursprünglich in ihrem Verhalten, sehr loyal zu Leuten, wenn der Besitzer dabei sei. Doch in erster Linie gehe es darum, dass die Herdenschutzhunde die Schafe vor Zwei- und Vierbeinern schützen.

Und das sollen als erstes Voigts Tiere Ignaz und Alara unter Beweis stellen. Seniorschäfer Manfred Voigt bringt die beiden nach dem Vermessen ins nahe liegende Schafgehege. Schnell sind sie zwischen den Schafen verschwunden. Aus gut 50 Metern Entfernung beobachten Knut Kucznik und Linda Scholz die weißen Riesen. Über Funk gibt Scholz das Signal: Eine Joggerin macht sich auf den Weg zum Gehege. Sekunden später preschen beide Hunde nach vorne an den Zaun und verbellen den Eindringling. Auch als Fußgänger mit Hunden, ein Radfahrer sowie eine Drohne angesetzt werden, beweist das Hundepaar seinen Schutztrieb, bleibt jedoch immer artig hinter dem Elektrozaun. Scholz ist zufrieden, und Familie Voigt darf sich nicht nur über die bestandene Prüfung, sondern auch über die Zulassung zur Zucht freuen. „Die können hier die Zucht sehr gut befeuern“, urteilt Linda Scholz. Nur den Besten stehe dieses Privileg zu.

Daniel Voigt hatte sich im Vorfeld an einem Pilotprojekt des Landes Baden-Württemberg beteiligt, bei dem der Einsatz von speziell ausgebildeten Herdenschutzhunden gegen Wölfe ausprobiert wurde. Dass das Thema Wolf unter den Weidetierhaltern ein sehr emotionales ist, betont der Berufsschäfer. Es handle sich in Baden-Württemberg überwiegend um familiengeführte Betriebe, die 365 Tage im Jahr für ihre Tiere da seien. Die artenreiche Vielfalt sei erst durch die Schäfer entstanden, so Voigt. Das solle auch künftig so bleiben.

Die Weidewirtschaft müsse unterstützt werden, da seien sich alle Parteien einig, sagt Umweltminister Untersteller. Er glaube nach allem, was er gesehen habe, dass es Sinn mache, das Thema Herdenschutzhunde voranzutreiben. Es dürften der Schäferei aber nur gut ausgebildete Hunde zur Verfügung gestellt werden, betont der 60-Jährige.

Schutzsysteme finden

Ein Nebeneinander von Wölfen und Nutztierhaltern sei mit der richtigen Prävention möglich, ist sich Karl-Heinz Lieber, Abteilungsleiter Naturschutz im Umweltministerium, sicher. Ob Herdenschutzhunde in Frage kommen, das müsse jeder Betrieb für sich selbst entscheiden. Das Tier sei ein Mosaikstein in der Lösung. Es müssten Schutzsysteme gefunden werden, die speziell auf die deutschen Mittelgebirge zugeschnitten sind.

Eine sachliche Kommunikation, das wünscht sich auch Johannes Enssle, Landesvorsitzender des Nabu Baden-Württemberg. Ängste und Sorgen müssten ernst genommen werden. „Mir sind die Schafe genauso lieb wie die Wölfe“, betont er. Die Wacholderheiden auf der Schwäbischen Alb wären ohne die Schafe undenkbar. Der Wolf sei eine zusätzliche Belastung für die Betriebe. Nun seien Gesellschaft und Politik gleichermaßen gefragt.