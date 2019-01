Ehrung Ein Lebenswerk trägt erste Früchte

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Vergessen sind die Sticheleien renommierter Landesgeschichtler über das Limpurger Land, den aus Stuttgarter Sicht „hinteren Bezirk“, den sie lange Zeit als „Afrika Württembergs“ bezeichneten – geheimnisvoll und unerforscht. Dass die historischen Schätze der Region zwischen Welzheimer und Mainhardter Wald und den Limpurger Bergen längst mit viel Erfolg gehoben werden können, geht auf das Konto eines Mannes, an dessen Verdienste am Donnerstagabend auf besondere Weise erinnert wurde: Die Bürgerstiftung hat vier engagierte Persönlichkeiten mit dem „Hans-König-Heimatpreis“ ausgezeichnet.

Hans König (1936-2017, kleines Foto) ist es zu verdanken, dass die Stadt Gaildorf, deren Bürgermeister er von 1966 bis 1986 war, ihr Image als „geschichtsloser Ort“ verloren hat. In dankbarer Erinnerung an das Wirken des 2005 mit der Ehrenbürgerwürde bedachten Kommunalpolitikers und Heimatforschers wurde der nach ihm benannte Preis nun zum ersten Mal verliehen – an Else Frey, Carolin Zube, Karolin Noller und Markus Zaklikowski.

Bleibendes geschaffen

Rathauschef Frank Zimmermann erinnerte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Stiftungsrats der Bürgerstiftung im Beisein einiger Dutzend Besucher – darunter Königs Sohn Dieter – im Kernersaal der Limpurghalle an den Werdegang und das Lebenswerk Hans Königs. Der habe während seiner 20-jährigen Amtszeit – in die auch die turbulente Phase der Eingemeindungen fiel – „sehr viel bewegt“ – und Bleibendes geschaffen.

Zimmermann nannte die umfangreiche Forschungsarbeit, mit der Hans König landesweit aufhorchen ließ und „seinem“ Limpurger Land zu hohem Ansehen in Historikerkreisen verhalf. Ein Engagement, das nun mit dem nach dem Ehrenbürger benannten Heimatpreis Früchte trägt.

Den Grundstock dazu hatte Hans König anlässlich seines 80. Geburtstags am 10. Juli 2016 gelegt: Wer ihm Gutes tun wolle, solle ihm nichts schenken, sondern eine Spende an die Bürgerstiftung leisten, ließ er damals die vielen Gäste wissen. Und als der Ehrenbürger einen Tag vor seinem 81. Geburtstag starb, bat die Familie, auf Trauergaben zu verzichten und ebenfalls die Stiftung zu bedenken. So kamen 15 000 Euro zusammen, wie Frank Zimmermann berichtete.

Nun aber habe man diese Spenden nicht einfach in die Stiftung einbringen wollen, sondern in eine Art Unterstiftung, mit der das Vermächtnis des Verstorbenen gepflegt werden soll. Denn, so Rathauschef Zimmermann, „wir wollen, dass der Name Hans König weiterlebt.“ Und so werden aus den Erträgen der Stiftung Menschen ausgezeichnet, die sich im Sinne Hans Königs um Heimatforschung und -pflege verdient machen.

Stiftungsrat Martin Zecha unterstrich die Bedeutung der im Jahr 2000 durch eine großzügige Spende der Familie Schick ins Leben gerufenen Bürgerstiftung. Deren Vermögen sei inzwischen durch weitere Zustiftungen vor allem von der Familie des Ehrenbürgers Gerhard Schick auf zwei Millionen Euro angewachsen. Gefördert würden mit den Erträgen viele Projekte, überwiegend für junge Leute: Schüleraustausche oder Studienfahrten, Kooperationen mit der Musikschule oder Gewaltprävention, das Jugendreferat oder die Ferienprogramme und vieles mehr.

Nachhaltig und motivierend

Allein dieses Jahr würden rund 90 000 Euro ausgeschüttet, um laut Zecha „Nachhaltiges und Motivierendes zu fördern.“ Zu Dank verpflichtet sind die Stiftung und die Nutznießer derselben vor allem Gerhard Schick, dessen Werdegang bis zum Chef des Bechtle-Konzerns Martin Zecha mit launigen Worten skizzierte.

Intensiv mit den Arbeiten der Preisträger befasst hatte sich Stadtarchivarin und Jurymitglied Dr. Heike Krause. In ihrer Laudatio nannte sie die „Heimat- und Lebensgeschichten“ von Else Frey, für die Nachkommen aufgeschrieben und auf eigene Kosten in Druck gegeben. Dieses Buch mit wichtigen Details aus Gaildorfs Vergangenheit sei „ein wichtiger Beitrag zur Heimatgeschichte.“

Bereits als Schülerin hatte Karolin Noller mit ihrer Arbeit „Aberglaube, Missgunst, Wahnsinn – Hexenverfolgung im alten Gaildorf“ einen Leistungspreis bekommen. Die Absolventin des Schenk-von-Limpurg Gymnasiums dokumentierte an zwei Beispielen den im 17. Jahrhundert grassierenden Hexenwahn im Zentrum des Limpurger Landes.

Carolin Zube, inzwischen Lehrerin in Steinhagen, hatte mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit für die Zulassung zur Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ein bislang kaum beachtetes Kapitel Stadtgeschichte erforscht: Ihr Werk befasst sich mit dem Thema „Jüdische Konversion im 17. Jahrhundert am Beispiel des Konvertiten Moses Jacob in Gaildorf 1641“.

Heimatforschung könne aber „nicht nur in Papierform geschehen, sondern auch ganz praktisch“, betonte Archivarin Heike Krause mit Blick auf den vierten Preisträger: Markus Zaklikowski pflegt die uralte Flößertradition Gaildorfs. Mit seinem Projekt möchte er nicht nur die Geschichte dieses vergessenen Wirtschaftszweigs aufarbeiten, sondern das alte Handwerk wieder aufleben lassen.

Beifall für alle Beteiligten

Für alle vier heimatgeschichtlich Engagierten – sie erhalten als Anerkennung jeweils 500 Euro – gab es viel Beifall. Solchen ernteten auch die vier Musiker Simon Müller, Bernd Scheiderer, Josef Singer und Marvin Müller sowie das Catering-Team der Altdorfer Sing- und Spielgemeinschaft. Und nicht zuletzt Dr. Daniel Kuhn, persönlicher Referent des Bürgermeisters, für sein organisatorisches Talent.

Info Der Jury gehörten an: Dr. Heike Krause, Frank Zimmermann und Klaus Michael Oßwald.