Garten Ein kleines Paradies in Eutendorf

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Margit und Karl-Heinz Butz gestalten seit gut 30 Jahren ihren Garten immer wieder neu.

Die weißen Narzissen haben ihre besten Tage hinter sich. Dafür bringen das rosarote Mandelbäumchen und die blauen Kissen von Kaukasusvergissmeinnicht Farbe ins Spiel. Die Seerose im kleinen Teich und die Magnolie weiter unten am Hang sind gerade dabei, ihre prachtvollen Blüten zu entfalten. Seit Ende März wird hier täglich gewerkelt.

Das Anwesen der Familie Butz am südlichen Ortsrand von Eutendorf könnte jedem einschlägigen Hochglanzmagazin die schönsten Motive liefern. Doch darum geht es den Besitzern nicht. Sie bearbeiten ihren Garten mit viel Lust und Liebe und zu ihrem eigenen Vergnügen. „Schönes tut einfach gut“, fasst Margit Butz (Foto) ihr Empfinden in Worte. Ihr Mann Karl-Heinz pflichtet ihr bei. Hier auf der Terrasse sei ihr zweites Wohnzimmer, sagen sie. Sie mögen die entspannenden Momente nach der Arbeit. Hier essen sie zu Abend, blicken über ihren Garten hinweg auf die sanften Hügel der Limpurger Berge. Sie genießen den ausklingenden Tag, die Natur, die landschaftliche Idylle.

Teich statt Sandkasten

„Das ist Arbeit“, bemerkt Margit Butz, als sie ihren Blick prüfend über die Beete streifen lässt. Hier könnte sie vielleicht noch Blumenzwiebeln nachstecken, dort eine im Herbst blühende Pflanze setzen. Ihr Auge erspäht unentwegt Verbesserungspotenzial. Zur Taufe bekam Sohn Hannes von seiner Patentante eine Krim-Linde geschenkt. Das ist 31 Jahre her, der Baum steht immer noch an derselben Stelle und überragt inzwischen alles. Drumherum aber hat sich alles immer wieder verändert. Wo früher der Sandkasten für die Kinder war, ist heute der Teich, und statt dem Spielhaus setzt ein Pavillon gestalterische Akzente.

Nach einem Urlaub in der Toskana wurden hohe, schlanke Gewächse gesetzt. Und wenn’s nichts war, dann hat sich Margit Butz einfach was Neues ausgedacht. Sie hat Bücher studiert und Ratschläge in Gartenmärkten eingeholt, um so etwas wie einen Garten der sieben Jahreszeiten hinzukriegen. Doch irgendwann war sie mit ihrer Arbeit nicht mehr zufrieden und beschloss, zusammen mit ihrem Mann einen VHS-Garten-Kurs in Schwäbisch Hall zu belegen. Nur ein Beet wollten sie umgestalten und fragten Referentin Rita Walpurgis um Rat.

Zum Entsetzen von Familienangehörigen und Nachbarn rollte schon bald ein Bagger an. Erdmengen wurden bewegt, Steine gesetzt, verschiedene Ebenen geschaffen, Stufen angelegt. Alles neu modelliert und arrangiert, sei der Garten stimmiger geworden, denkt die Hobbygärtnerin zurück. Dann habe sie damit begonnen, die einzelnen Bereiche zu entwickeln. Jetzt, nach drei Jahrzehnten, ist aus einem Stück Land ein Bilderbuchgarten geworden. Da er sich abseits der Hindenburgstraße hinter einem landwirtschaftlichen Anwesen versteckt, ist er gar nicht so leicht zu finden. Doch das ist gerade das Reizvolle daran, ein Garten, der nahtlos in die Landschaft übergeht.

Umfangreiches Botanik-Wissen

„Es ist einfach herrlich, hier zu wohnen, wenn man nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommt“, schwärmt Karl-Heinz Butz. Als Bautechniker ist er meist unterwegs. Das beruhige das Auge, sagt er, da fahre man wieder runter. Seiner Frau macht er dafür Komplimente. Sie habe ein Auge und ein Händchen für die Pflanzen. Und neben ihrem Halbtagsjob im Finanzamt und anderen Aufgaben schaffe sie auch noch die viele Gartenarbeit. Inzwischen haben sich beide sogar umfangreiches Wissen in Botanik angeeignet. Man lebe mit dem Garten, sagen sie. Dass er viel Arbeit macht und eigentlich kaum Zeit bleibt, darin zu verweilen und die Seele baumeln zu lassen, ist ihnen egal. Sie lieben ihr kleines Paradies – ihre Oase der Ruhe.