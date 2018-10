Musik Ein Gang durch die Fundamente

Von Autor

Man muss verhältnismäßig lange Weg zurücklegen, an dieser Marimba. Fünf Oktaven umfasst das Instrument, das Thomas Laukel auf die Bühne gestellt hat; das sind gut zweieinhalb Meter, zwei bis drei Schritte vom höchsten bis zum tiefsten Ton. Er hebt dann die Schlegel und schreitet los, mal gravitätisch, mal hurtig und immer in der Zeit.

Zusammen mit der Querflötistin Almut Unger bildet Laukel das Duo Mélange. Am Samstag gaben sie für den Kulturverein Klassik Limpurger Land im Hofgut auf dem Kieselberg ein Konzert. Die außergewöhnliche Formation besteht seit 20 Jahren und dürfte in Deutschland nach wie vor ziemlich einzigartig sein.

Die Marimba ist kein ganz neues Instrument. Sie ist aber erst Mitte des 20. Jahrhunderts von Argentinien kommend in den Jazz und die moderne Klassik eingewandert. Anders als ihre jüngere Metallschwester, das kühl klingende Vibraphon, hat sie kein Pedal. Das Holz klingt wenig nach, der Klang ist trocken und ausgesprochen perkussiv, Akkorde werden im Tremolo gehalten.

Tanz im Siebenachteltakt

Originalkompositionen für diese Besetzung oder auch nur für die Marimba sind überwiegend zeitgenössisch: „Kembang Suli“ von dem Neuseeländer Gareth Farr gehört dazu, oder die beiden Stücke aus der eigens für dieses Duo komponierten Elfentrilogie des deutschen Komponisten Nils Gerhardts, die an diesem Abend mit Griegs lyrischen Stücken verknüpft werden.

Das Konzert des Duo Mélange glänzt durch Transparenz. Jeder einzelne Ton steht klar im Raum, im konzentrierten Zusammenspiel ergeben sich Einblicke in kompositorische Strukturen, werden Fundamente sichtbar. Astor Piazzollas „Bordel 1900“ aus der Suite „Histoire du Tango“ etwa klingt, als wäre es für die Marimba geschrieben, was nicht der Fall ist. Ihr Klang aber dürfte dem 1992 verstorbenen Argentinier vertraut gewesen sein.

Auch Leonard Bernsteins „Divertimento“, eine Ansammlung von Tänzen, geschrieben zur 100-Jahr-Feier des Boston Symphony Orchestra, verliert in dieser Besetzung nichts von ihrer Originalität. Die Melodien für Walzer, Marsch, Samba und Truthahn-Fox klingen vertraut, sind aber vertrackt getaktet. Selbst beim Zählen kommt man durcheinander, während Laukel und Unger leichtfüßig über den Siebenachtel-Tanzboden hüpfen.

Wie Flöte und Marimba miteinander agieren können, wenn man sie von der Leine lässt, zeigt sich bei „Kembang Suli“, drei musikalischen Schnappschüssen aus Bali, Japan und Indien. Insbesondere in der Bali- und der Indien-Skizze zeigen sich die rhythmischen Potenziale dieser Formation. Aus sich wiederholenden Grundmustern, die erst synchron, dann mehrstimmig gespielt werden, entwickeln sich kanonartige Strukturen, es gibt solistische Entladungen und wahre Tempo-Sensationen, wenn Laukel die Schlegel nachfedern lässt.

Niccolò Paganini starb 1840 und hat die Marimba ganz sicher nicht gekannt. Und seine „Centone di Sonate Nr. 1 in a-Moll“, die nach der Pause erklingt, fällt ein wenig ab, weil die Marimba aufs Begleiten reduziert wird. Man vermisst die Raffinesse des ersten Konzertteiles.

Unverwechselbare Harmonik

Auch dass Edvard Grieg die Marimba gekannt hat, ist unwahrscheinlich, gleichwohl funktionieren seine lyrischen Stücke und die artverwandten, modernen Nachfolger von Nils Gerhardts, in dieser Besetzung ausgezeichnet. Das liegt an Griegs eigenwilliger und unverwechselbarer Harmonik, die im Arrangement für diese beiden Instrumente geradezu gläsern wirkt. Mit dieser Musik fasst einen das Duo an, sie wirkt und klingt nach und übersteht sogar die hartnäckig herbeigeklatschte Zugabe.