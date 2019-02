Gaildorf Ein Fuhrmannshut für Frank Zimmermann

Gaildorf / Klaus Rieder

Den Fuhrmannshut gibt es nirgends zu kaufen. Dieser Hut wird verliehen. Zunächst erhielten diese von Hagen Nowottny (links) gestiftete Kopfbedeckung die Sieger des Holzrücke-Wettbewerbs. Hatte der schon einen, ging der Hut an den Zweitplatzierten. Zudem gab es den Hut für Menschen, die sich um den Gaildporfer Pferdemarkt verdient gemacht haben. Erster Hutträger wurde der Vorsitzende des Pferdemarktausschusses, Martin Zecha. Im vergangenen Jahr stellte Nowottny auch Gaildorfs Bügermeister Frank Zimmermann (Mitte) einen Hut in Aussicht. Beim gestrigen Fachvortrag des Pferdezuchtvereins zum Pferdemarktauftakt überreicht er den Fuhrmannhut zusammen mit Werner Bohn in würdigem Rahmen.