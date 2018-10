Planung Ein „großes Wunschkonzert“ soll die Innenstadt verändern

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Auch wenn es im ersten Anlauf nicht geklappt hat und die Bewerbung Gaildorfs um eine kleine Gartenschau in den Jahren 2027 oder 2029 gescheitert ist: Die Stadt will auf jeden Fall einen neuen Versuch wagen. Ungeachtet dessen sind Verwaltung wie Gemeinderat fest entschlossen, nicht nur in den beiden „aktiven“ Sanierungsgebieten – den Teilort Ottendorf und das Alte Schloss mit Umgebung betreffend – Akzente zu setzen, sondern auch das beabsichtigte Sanierungsgebiet „Stadtmitte V“ anzupacken (ein Bericht dazu folgt).

Büchereigebäude „ertüchtigen“

Zum vor einem Jahr erweiterten Schlossgebiet zählen die unmittelbar angrenzende Stadtbücherei sowie einige Gebäude der früheren nördlichen „Vorstadt“. Dass die Bücherei, mit einem Fragment der nach 1404 errichteten Stadtmauer fest verbunden, „dringend sanierungsbedürftig“ ist, erläuterte Dr. Daniel Kuhn, Rathaus-Pressesprecher und persönlicher Referent von Bürgermeister Frank Zimmermann, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Ziel sei es, „die Gebäudehülle der Bücherei so zu ertüchtigen, dass Energie eingespart wird“. Dazu werde das Haus gedämmt, die Westfassade erneuert und eine barrierefreie Erschließung durch einen inneren Aufzug ermöglicht, wie es in einem von Kuhn erarbeiteten Arbeitspapier heißt. Neu beantragt werde die Gestaltung der Außenfläche.

Grundlegend verändern soll sich das Stadtbild rund ums Schloss durch beabsichtigte „Freilegungen“. Gemeint ist damit der mögliche Abbruch von Gebäuden, die nicht nur den Blick auf das Wahrzeichen der Stadt beeinträchtigen. Zum Beispiel das ehemalige „Retter-Gebäude“ in der Schloss-Straße, das sich in privater Hand befindet: Dessen Zustand ist laut Lagebericht „so schlecht, dass der Bau vermutlich abgerissen werden wird, weil sich keine adäquate wirtschaftliche Nutzung abzeichnet“. Vier weiteren Häusern in der Grabenstraße droht voraussichtlich ebenfalls der Abbruch. An deren Stelle soll ein Neubauprojekt verwirklicht werden. In den Planskizzen, die Daniel Kuhn dem Gemeinderat präsentierte, ist bereits ein Neubau mit dem Begriff „Hotel“ markiert.

Parkhaus im Ziegelrain?

Als eine der privaten Sanierungsmaßnahmen ist das „Bräuhaus“ in der Grabenstraße ins Auge gefasst. Weil das Parken im Bereich Ziegelrain „kompliziert“ sei und die Parkplätze ums Schloss „wertvolle Veranstaltungsfläche belegen“, werde der Bau einer Tiefgarage erwogen – „um die Parksituation zu entspannen und die Qualität der öffentlichen Plätze und Straßen im Areal ums alte Schloss zu steigern“.

Diese Maßnahmen sind ein Teil dessen, was Daniel Kuhn als „großes Wunschkonzert“ bezeichnete – das dann gespielt werden kann, wenn es weitere staatliche Zuschüsse gibt. Im Fall des städtebaulichen Erneuerungsgebiets Altes Schloss wäre das eine Aufstockung des Fördervolumens um 1,3 Millionen auf insgesamt 3,3 Millionen Euro. Der Antrag dazu wird gemäß Ratsbeschluss beim Regierungspräsidium gestellt. Weitere Berichte zum Thema folgen.