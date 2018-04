Hundesport Echte Teamarbeit auf dem Platz

Gaildorf / Sigrid Bauer

Abgesehen von einem kurzem Regenschauer haben die vielen Helfer des Gaildorfer Hundesportvereins rundum passende Rahmenbedingungen für das Agility-Turnier geschaffen, das wie jedes Jahr die Turniersaison eröffnet. Beim Agility geht es darum, seinen Hund möglichst fehlerfrei und schnell durch einen Parcours aus Hürden, Hindernissen, Tunnels und Slalomstangen zu führen. Da ist echte Teamarbeit zwischen Hund und Mensch gefragt.

„Für uns ist so ein Turnier eine große Sache und es ist wirklich klasse, wie hier alle Vereinsmitglieder zusammenarbeiten. Nicht nur die Agility-Leute, auch aus den anderen Sparten helfen ganz viel Leute mit. Und das von Freitagnachmittag bis Sonntagabend“, berichtet Susanne Jäckel aus dem Organisationsteam.

Dass die Hundesportler das honorieren, zeigen die konstant hohen Teilnehmerzahlen. Über 90 sind es am Samstag. Seit vier Jahren legen etwa Thomas Magura und Connie Sauer aus Berlin auf ihrer Fahrt in den Urlaub einen zweitägigen-Stopp für das Agilityturnier in Gaildorf ein. „Es ist auch für die Hunde viel entspannter, wenn wir in Etappen fahren. Wir kommen gern hierher, auch weil alles gut organisiert ist. Außerdem ist es schön, dass wir inzwischen die Leute kennen“, meint die Berlinerin.

Kalt oder besser gesagt nass erwischt es die Top-Teams in der Klasse A3, die als erste starten: Ein kurzer Schauer verwandelt den anspruchsvollen Parcours, den Richter Daniel Walz aus Baden-Baden aufgebaut hat, in eine für Mensch und Hund tückische Rutschbahn, so dass die Vierbeiner auf der nassen Wiese immer wieder an Hindernissen vorbeischlittern und auch die Hundeführer teilweise die Balance verlieren. Es gewinnt Heidi Walz aus Esslingen mit ihrem Border Collie Hayley vor Emil Eder vom VdH Gaildorf und Lea Stolpe aus Nürnberg. Der Jumping-Parcours, den die A3-Teams später bei optimalen Bedingungen auf trockenem Untergrund durchlaufen, besteht nur aus Hürden, Tunnels und dem Slalom. Hier sind die Mensch-Hund-Teams in noch größerem Tempo unterwegs als beim A-Lauf, der zusätzliche Hindernisse wie A-Wand, Wippe und Steg enthält. Im Jumping können die schnellen A3-Large-Teams endlich zeigen, was sie drauf haben: Mit einem wirklich rasanten Lauf gewinnt Daniela Lehrer aus Böbingen mit ihrem Border Collie Tippi vor Jasmin Jurthe und Lena Mulansky, ebenfalls beide mit Border Collies.

Erfolgreichste Teilnehmerin der Gaildorfer Hundesportler ist am Samstag Sonja Müller. Mit ihrem zweijährigen Zwergpudel Enjoy hat sie erst vor einer Woche die Begleithundeprüfung bestanden.

Info Der Hundesportverein Gaildorf lädt alle Hundefreunde und Hundeinteressierte für Samstag, 12. Mai, von 13 bis 17 Uhr zum kostenlosen Schnuppern auf das Gelände am Trögacker ein.