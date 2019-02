Musik Duo singt und spielt Musik für Verliebte

Welzheim / swp

Das Konzert am Freitag, 15. Februar, beginnt um 20 Uhr in der Alten Wagenremise. Carla Sing und Andreas Krahn sind in Welzheim keine Unbekannten, schließlich waren sie dort auch längere Zeit an der Musikschule tätig. Mit 14 Jahren begann die Gesangskarriere von Carla Sing. Seither sammelte sie Erfahrungen in den unterschiedlichsten Bands und bildete ihre Stimme durch Gesangsstudien in Popularmusik sowie in klassischer Musik aus, teilt der Veranstalter mit. Sing unterrichtet Gesang und arbeitet als Solokünstlerin. Gitarrist, Sänger, Komponist, Veranstaltungstechniker, Produzent, Toningenieur und aktuell Lehrer sind die Berufe, die Andreas Krahn seit 1995 ausübt. Highlights seiner Laufbahn seien Produktionen für BMG-Ariola und die technische Leitung eines Konzertabends des Grammy-Gewinners Raul Jaurena.

„Den Zuhörern wird eine Vielfalt an kontrastreichen, musikalischen Liebeserklärungen präsentiert, die für diesen Abend zusammengestellt wurden“, verspricht der Veranstalter.