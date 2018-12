Entsorgung Druck auf Klospülung wird teurer

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Rund eine halbe Million Kubikmeter Schmutzwasser gelangen Jahr für Jahr in die Kanalisation der Stadt Gaildorf und werden in der Sammelkläranlage, vereinfacht ausgedrückt, „unschädlich“ gemacht für die Umwelt. Die Gebühr, die der Verbraucher für die Entsorgung zu entrichten hat, orientiert sich zum Großteil – früher war das ausschließlich der Fall – am Verbrauch von Trinkwasser.

50 Seiten starkes Arbeitspapier

Anders zu Buche schlägt das Niederschlagswasser, dessen Ableitung seit einigen Jahren separat kalkuliert werden muss und je nach Grad der Versiegelung von Grundstücken berechnet wird. Hier handelt es sich um Regen- oder Schmelzwasser, das von etwas mehr als 1,1 Millionen Quadratmetern versiegelter Fläche abgeleitet werden muss.

All das kostet Geld, das die Stadt aufbringen muss, um die Abwässer ihrer Einwohner ordnungs- und vorschriftsgemäß zu entsorgen. Hinzu kommen Kosten für den laufenden Betrieb der Entsorgung, für den Unterhalt von Kanälen und Kläranlage und vieles mehr. Diese Kosten müssen in die Gebührenkalkulation einfließen – hieb- und stichfest. Und jenseits möglicher Willkür.

Damit hatten sich in jüngster Zeit Stadtverwaltung und Gemeinderat zu befassen, zumal der Kalkulationszeitraum für die Abwassergebühren zum Ende des Jahres abläuft. Als Diskussionsgrundlage diente ein fast 50 Seiten starkes Papier, das wie kaum eine andere Drucksache dem Ruf gerecht wird, ein „Buch mit sieben Siegeln“ zu sein.

Komplexe Materie

Der Laie kann mit dem Werk nur wenig anfangen. Allenfalls die Musterberechnungen dürften für ihn interessant sein, zumal daraus hervorgeht, in welcher Höhe ihn die Gebührengeschichte belasten dürfte.

Für Steueramtsleiter Hans-

Joachim Hunn zählt eine derartige Zahlenjonglage zum Alltags­geschäft. Und so gelang es ihm auch, die komplexe Materie in der jüngsten Ratssitzung in verständlichem Tenor zu erklären. Und vor allem die Notwendigkeit einer neuerlichen Änderung der Abwassersatzung zu erläutern.

Die Vorgeschichte: Zum 1. Januar waren die Abwassergebühren neu geregelt worden, und zwar nur für die Dauer eines Jahres. Deshalb, weil der frühere Kalkulationszeitraum mit fünf Jahren zu lang und mit Blick auf die sogenannten Ausgleichsregeln für Gebührenüber- und -unterdeckungen nicht optimal war. Ziel ist laut Verwaltung ein vierjähriger – und damit realitätsnaher – Kalkulationszeitraum.

Was damit gemeint ist, wird am Beispiel der Entsorgung von Niederschlagswasser deutlich: Hier steigen die Gebühren von 14 auf 43 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche an, was auf den ersten Blick sehr hoch erscheint. Auf den zweiten Blick wird deutlich: Im Jahr 2017 lag der Gebührensatz nämlich bei 34 Cent.

Übergangsregelung vereinbart

Die vorübergehende Senkung – deshalb war die Satzung auch nur auf ein Jahr angelegt – war notwendig geworden, weil die Stadt in den sieben vorangegangenen Jahren eine Kostenüberdeckung erzielt hatte – also mehr eingenommen, als nötig gewesen wäre. Gleichwohl wird es bei 34 Cent nicht bleiben; die Kalkulation verlangt einen Satz von 43 Cent.

Teurer wird auch die Entsorgung von Schmutzwasser, vor allem durch eine deutliche finanzielle Mehrbelastung im Bereich der Klärschlammentsorgung. Laut Berechnungen müsste hier die Gebühr von derzeit 2,50 Euro pro Kubikmeter auf 2,63 Euro angehoben werden. Verwaltung und Gemeinderat verständigten sich jedoch darauf, 2019 den Satz bei 2,50 Euro zu belassen und erst zum 1. Januar 2020 eine Erhöhung vorzunehmen – dann auf den „runderen“ Wert von 2,65 Euro.

Aktuell berechnet sind die Sätze nach den Kosten, die der Stadt in den kommenden Jahren entstehen: Rund 5,3 Millionen sind es im Bereich Schmutzwasser, fast zwei Millionen Euro für Niederschlagswasser.

Für den Verbraucher stellt sich die Situation nach einstimmigem Ratsbeschluss nun so dar: Die Entsorgung von Niederschlagswasser kostet künftig wie etwa in Gschwend 42 Cent pro Quadratmeter, was über dem mit 32 Cent errechneten Durchschnitt in benachbarten umliegenden Kommunen liegt. Nur Abtsgmünd (46 Cent), Frankenhardt (44), Schwäbisch Hall (43) und Sulzbach-

Laufen (47) erheben mehr.

Wasserzins bleibt unverändert

Die Schmutzwassergebühr bleibt 2019 also zunächst konstant, erhöht sich aber 2020 auf 2,65 Euro. Damit rangiert Gaildorf unter dem Durchschnitt der Nachbarschaft (2,93 Euro). Etwas höher liegt die Stadt beim Wasserzins, der unverändert auf 2,78 Euro pro Kubikmeter festgesetzt ist. Das gilt auch für die Summe Wasser und Schmutzwasser: Hier beträgt der Satz pro Kubikmeter Wasserver- und -entsorgung derzeit noch 5,28 Euro, künftig 5,35 Euro – und liegt damit ein paar Cent über dem Durchschnitt (5,24 Euro).