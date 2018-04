Kunst Drei Lastwagen fürs Kunstschloss

Kunst für die Ohren: Lukas Zeuner, Student an der Musikhochschule Stuttgart, am Marimbaphon. © Foto: Rainer Kollmer

Untergröningen / Rainer Kollmer

Von der Sehnsucht nach Veränderung“ lautet der visionäre Untertitel der neuen Ausstellung, die Arbeiten von 16 verschiedenen Kunstschaffenden zeigt. Martin König, Vorsitzender des Kunstvereins Kiss, Kunst im Schloss Untergöningen, betont in seiner Eröffnungsansprache das aktuelle Potential der Ausstellung. „Wir erleben gegenwärtig politische Umbrüche. Die Kunst nimmt dazu Stellung“, stellt er fest. Der Verein erwartet, dass die Impulse, die „Untragbar“ gibt, die Betrachter zur Suche nach Antworten ermuntern.

Schon das scheinbar Nebensächliche im Hintergrund erweist sich im Vorfeld als arge Belastung bis an die Grenze des Tragbaren. „Die Kunst kam mit drei Lkw“, lautet Königs lapidare Mengenbeschreibung der teilweise sehr schweren und sperrigen Kunstgegenstände. Immerhin ist dann das Zusammenfügen der künstlerischen Puzzleteile für alle Beteiligten ein spannender Vorgang.

Auf einem guten Weg

Der Vorsitzende und seine Stellvertreterin Heidi Hahn sind froh, dass Kiss auf einem guten Weg ist und neue Mitglieder hinzugekommen sind. Aber ohne Sponsoren und ehrenamtliche Helfer kann auch die aktuelle Saison nicht gestemmt werden. Mit im Boot sind namhafte Förderer wie die Baden-Württemberg-Stiftung oder die Hypo-Kulturstiftung. Die Liste der Danksagungen ist deshalb beeindruckend lang. Und die Zahl der Sonderveranstaltungen und Öffnungstermine – die Feiertage kommen neu hinzu – kann sich im 18. Kunst- und Kultursommer durchaus sehen lassen.

„Wir brauchen Menschen, die was unternehmen“, betont Landrat Klaus Pavel in seinem Grußwort und lobte das Engagement von Kiss. Das „Kunstschloss“, wie er es nennt, ist vor etwa 20 Jahren mit Unterstützung von arbeitslosen Jugendlichen und Handwerkern renoviert worden. Der Landrat zeigt sich überzeugt, dass das alte Gebäude auch im Hinblick auf die Erfordernisse einer modernen Galerie nicht überrenoviert wurde.

Bürgermeister Armin Kiemel dankt dem Verein für den wichtigen Baustein in den Kunstbemühungen in der Gemeinde. Im Zusammenwirken des Gemeinderats und der Kiss-Geschäftsführerin Stefanie Ossig zeige sich der hohe Stellenwert des Vereins aus Sicht der Kommune.

In einer sehr komprimierten und erfrischend sachlich angelegten Ausführung beschreibt die Kuratorin Marjatta Holz die 95 Werke der Ausstellung. Mit den Feststellungen, dass in unserer Gesellschaft der Blick auf die Einzelschicksale abgenommen habe und die Bereitschaft fehle, eine andere Perspektive einzunehmen, begründet sie das lastvolle Ausstellungsthema.

Die drei Themenfelder „Zwischen den Kulturen“, Zwänge in der Gesellschaft“ und „Identifikation mit Nicht-Menschlichem“ umschreiben nach ihrer Ansicht die vielfältigen Ausformungen der Ausstellungsobjekte zum Thema „Untragbar“.

„Es ist eine Ausstellung voller Querbezüge – zwischen den Bildern und dem Schloss“, macht Holz den Besuchern deutlich. Ob es eine untragbare Ausstellung ist? „Träumen Sie davon, welche Veränderungen Sie gerne hätten“, ermutigt sie die Gäste.

Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung lässt aufhorchen. Lukas Zeuner, Student an der Musikhochschule Stuttgart, präsentiert in drei artistischen Glanzleistungen auf dem Marimbaphon, dass die Nahtstelle zwischen bildhafter Kunst und Musik eng verzahnt ist. Die beiden atonal angelegten Sätze „Cristallin“ und „Profound“ aus dem 1991 von Jacob Druckman komponierten Stück „Reflexions on the Nature of Water“ passen sich mit ihren dynamischen Ausschweifungen und der eigenartigen Perltönigkeit des Instruments hervorragend an die Atmosphäre der ausgestellten Kunstwerke an.

Und auch das historische Ambiente, das alte Schloss, erhält mit einer barocken Sarabande von Johann Sebastian Bach eine stimmungsvolle Würdigung. Ein knalliger Trommelwirbel aus dem flinken Handgelenk des jungen Musikers kann schließlich ungewohnt markant die neue Ausstellung eröffnen.

Info Die Ausstellung endet am 29. Juli und ist jeweils samstags von 13 bis 18 Uhr, sonntags und am 1., 10., 21. und 31. Mai von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen werden am 27. Mai und am 3. Juni, jeweils 14 Uhr, angeboten. Eine „etwas andere Führung“ unter dem Titel „Poesie für Sie“ wird Freitag, 4. Mai, angeboten. Dafür wird um Anmeldung gebeten. Telefon: 0 73 66 / 82-18, info@kiss-untergroeningen.de