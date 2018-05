Rettungsdienst Dramatisches Ende eines Kindergeburtstags

Abtsgmünd / swp

Kurz nach 14 Uhr wird über den Funkmeldeempfänger von der Leitstelle in Aalen alarmiert. Mit sechs Fahrzeugen rücken die Feuerwehren aus Hohenstadt, Abtsgmünd, Pommertsweiler und Untergröningen aus. Angenommen wird ein Scheunenbrand mit angrenzender Stallung neben der Biogasanlage in Hohenstadt. In der Scheune wurde ein Kindergeburtstag gefeiert. Mehrere Kinder werden vermisst. Das zuerst eintreffende Fahrzeug LF10/6 aus Hohenstadt beginnt sofort mit dem Aufbau der Löschwasserversorgung sowie der Menschenrettung und Brandbekämpfung. Die Hohenstädter werden durch das LF16/12 von Abtsgmünd unterstützt.

Bei starker Rauchentwicklung durch den Brand kommt es auf der Verbindungsstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto prallt gegen einen Radlader, zwei Personen sind eingeklemmt. Diese Einsatzstelle arbeiten das HLF20 von Abtsgmünd und die Abteilung Untergröningen mit ihrem LF8 ab. Die Abteilung Pommertsweiler baut zwei zusätzliche Löschwasserleitungen über 420 Meter vom Dorf zum Brandobjekt auf. Zusätzlich unterstützen die Feuerwehrleute an der Brandstelle mit Menschenrettung und Brandbekämpfung.

In dieser Hauptübung hat die neue Führungsgruppe Kochertal unter realistischen Bedingungen geübt, bilanziert die Feuerwehr. Zehn Personen werden aus der Scheune gerettet sowie die zwei Verletzen des Verkehrsunfalls. Die Helfer vor Ort und das DRK Abtsgmünd übernehmen sie. Das DRK hat einen Notfallplatz eingerichtet und die verletzten Personen betreut.

Bürgermeister Armin Kiemel und Kommandant Holger Schmid verfolgen die Übung und danken Abteilungskommandant Ulrich Waibel und seinem Team für die Vorbereitungen.