Murrhardt Dramatische, klangprächtige Vorträge

Murrhardt / Elisabeth Klaper

Drei spezielle Kantaten von Johann Sebastian Bach stehen zu dessen 333. Geburtstag im Zentrum der geistlichen Abendmusik in Kirchenkirnberg.

Besonders virtuos ausgearbeitete, hoch emotionale und dramatisch eindringliche Kantaten von Johann Sebastian Bach sowie ein klangfacettenreiches Konzert von Antonio Vivaldi faszinierten die vielen Zuhörer der Geistlichen Abendmusik zum 333. Geburtstag des großen deutschen Tonkunstmeisters. Unter der Leitung von Uwe Matti, der die Kompositionen kurz charakterisierte, liefen zahlreiche Amateure und Profis, Vokalsolisten, Sänger des Kammerchors und Musiker des kleinen Orchesters der evangelischen Kirchenmusik Kirchenkirnberg, im evangelischen Gotteshaus des Murrhardter Stadtbezirks zur Hochform auf. Nach nur einer gemeinsamen Probe meisterten sie voller Hingabe, Konzentration und Engagement mit Bravour die große Herausforderung, die überaus anspruchsvollen Werke in harmonischem, fein aufeinander abgestimmtem Zusammenwirken rundum überzeugend zu interpretieren.

Ausdrucksstark und sensibel

Johann Sebastian Bachs (1685-1750) geniale Musik erstrahlte in voller Pracht in der majestätischen Solokantate für Sopran und Trompete „Jauchzet Gott in allen Landen“ (Bach-Werke-Verzeichnis 51). Souverän gestalteten Sopranistin Jeannette Bühler mit ihrer anmutigen, auch in den höchsten Tönen klangschönen Stimme, Trompeter Hubertus von Stackelberg und die Violinistinnen Alena Kondratova und Editha Konwitschny ihre Partien. Ausdrucksstark und sensibel zugleich interpretierten sie die ornamentalen Koloraturen in den Ecksätzen, die schwungvoll Jubel und Lobpreis Gottes ausdrücken, ebenso die innigen, wie ein Gebet wirkenden Innensätze.

Seiner Zeit voraus war Bach laut Matti bei der dramaturgischen, eindrücklichen Gestaltung der Kantate „Es reißet euch ein schrecklich Ende“ (BWV 90). Deren Musik sei sehr nah an den Texten, in denen sich die Theologie der Zeit widerspiegele, die sich stark mit der harten Realität auseinandersetzte. „Bach hat darin alles an Dramatik eingebaut, was damals möglich war, denn er wollte eindringlich schildern, was er in der Bibel las und welche persönlichen Erfahrungen er bei schweren Schicksalsschlägen durch Verluste von etlichen Familienmitgliedern machte“, verdeutlichte der Chorleiter und passionierte Bach-Liebhaber.

Entsprechend emotional und energisch gestalteten die Vokalsolisten ihre Partien: Düster und aufrüttelnd wie warnende Prophetenworte wirkten die Arien, die Kai Kluge mit seinem kraftvollen Tenor und Matthias Baur mit seinem klangvoll-variablen Bass ausdrucksstark darboten, untermalt von fanfarenartigen Trompetenklängen, die zum Jüngsten Gericht rufen. Dagegen kam Henriette Schöwitz‘ warme, volle Altstimme schön zur Geltung im Rezitativ über Gottes Güte.

Weg zum erlösten Ende

Bachs starker Glaube an die Auferstehung und das ewige Leben prägt die Choralkantate „Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott“ (BWV 127), in der er einige Lieder des Reformators Martin Luther verarbeitete und deren Motive ähnlich angelegt sind wie in der Johannespassion. Der Kantatentext basiert auf dem 1562 geschriebenen Sterbelied von Paul Eber. Das Lied betrachtet den Weg Jesu nach Jerusalem als Vorbild für den Weg des Glaubenden zu seinem eigenen erlösten Ende.

Die Stimmen der Sänger des Kammerchors der evangelischen Kirchenmusik Kirchenkirnberg bildeten eine klangschöne Einheit. Stimmungsvoll gestalteten sie den monumentalen Eingangschor aus verschiedenen Choralmelodien. Eindrücklich kam die sensibel von Jeannette Bühler dargebotene Sopran-Arie „Die Seele ruht“ zur Entfaltung. Dazu trug auch die ausgefallene Instrumentierung bei.

Greta Aleman und Henriette Wagner (Oboen) gestalteten die Melodie, unterstützt von kurzen Blockflöten-Akkorden, gespielt von Esther Esch und Henriette Schöwitz. Im Mittelteil stellten gezupfte Figuren der Streicher die „Sterbeglocken“ dar. Ein von Bassist Matthias Baur voller Dynamik präsentiertes Rezitativ und Hubertus von Stackelbergs prächtig schmetternde Trompetenklänge illustrierten das Jüngste Gericht. Den Kontrast dazu bildete der melodiöse Schlusschoral des Kammerchors, der die Sicherheit der Gläubigen ausdrückt.

Mit starkem Applaus dankten die Zuhörer in Kirchenkirnberg den Akteuren für die imponierenden Aufführungen.