Gemeinderat Dorfplatz schlägt Wellen

Oberrot / Brigitte Hofmann

Dem Ehrenbürger und Gönner der Gemeinde Oberrot ein ehrendes Denkmal zu setzen und den nach ihm benannten Eugen-Klenk-Platz vor dem Rathaus neu zu gestalten, ist beschlossene Sache. Nur wie, darüber ist sich der Gemeinderat auch nach der neuerlichen Beratung nicht einig. Im April hatte Gartenplanerin Silke Rieger zwei überarbeitete Varian­ten vorgestellt, die allerdings weit oberhalb des vorgegebenen Budgets von 100 000 Euro lagen. Daraufhin fand im Juni nochmals eine Abstimmung mit den Vereinen statt. Mehrheitsfähige Anregungen wurden aufgenommen und in die Pläne eingearbeitet. Jetzt unterbreitete die Planerin vom Dexelhof zwei weitere Vorschläge, die sich wohl in diesem Kostenrahmen bewegen, aber auch zu keinem endgültigen Resultat führten.

Vor 40 Jahren wurde der Platz an der Südfront des Oberroter Rathauses angelegt. Zumindest in Teilen ist er stark renovierungsbedürftig. Es gibt Stellen, da heben die Baumwurzeln das Pflaster, die Pergola ist baufällig und der Brunnen nicht mehr dicht. Konsens ist: Der relativ wenig genutzte Platz soll großzügiger, attraktiver, flexibel nutzbar – und damit zum zentralen Dorfplatz werden. Nach den Vorstellungen von Silke Rieger sollte zu diesem Zweck die Pergola komplett entfernt werden, um mehr Weite zu erhalten; ebenso eine Wand des Pavillons, damit mehr Licht ins Innere fällt. Darin würde sie eine Sitzgarnitur als Rastmöglichkeit für Wanderer aufstellen. Bäume und Pflanzflächen müssten aus Budgetgründen weitgehend erhalten bleiben. Gedacht ist auch an einen dichten Pflanzstreifen, damit die Anwohner sich nicht gestört fühlen. Abgesehen von Details liegt die Planerin mit dieser Variante nun größtenteils auf einer Linie mit Verwaltung und Gemeinderat.

Denkmal und Backhaus

Nicht einig zeigten sich einige Gemeinderäte hingegen mit dem vorgeschlagenen Standort des Klenk-Denkmals. Sie hätten das Kunstwerk gern prominent im Zugangsbereich platziert. Ein weiterer Knackpunkt ist das Backhaus. Ein solches haben die Landfrauen bereits auf dem kleinen Dorfplatz in der Glashofener Straße. Eine Verlegung auf den Eugen-Klenk-Platz soll nach Ansicht der Fachleute aber nicht wirtschaftlich und mit hohem Risiko verbunden sein. Sinnvoller sei demnach, ein neues, möglichst überdachtes anzuschaffen. Denkbare Nutzer wären neben den Landfrauen auch alle anderen Vereine sowie Privatpersonen zu bestimmten Anlässen. Weil die Frist am 14. Oktober abläuft, beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, die Anträge für das Leader-Förderprogramm auf Grundlage der diskutierten Variante sowie für die Anschaffung eines Backofens zur öffentlichen Nutzung einzureichen.