Party Konzert: Dorfkinder sind aus dem Häuschen

Gaildorf-Unterrot / Brigitte Hofmann

Die beliebte Kultband „Dorfrocker“ gibt ein Open-Air-Konzert für den Unterroter Kindergarten. Es ist das letzte Sommerfest im Rathausgarten, denn die Einrichtung wird bald umziehen.

Ein solch grandioses Open-Air-Konzert wird es in Unterrot oder zumindest im Garten hinter dem ehemaligen Rathaus nie mehr geben. Voraussichtlich im Januar zieht der Kindergarten, der hier seit rund einem Vierteljahrhundert residiert, ins neue Bildungszentrum am Standort Schule um.

Also gleich drei Paukenschläge auf einmal: Der Kindergarten feiert sein letztes Sommerfest an diesem Ort, Erzieherin Heike Feiler ihr 25-jähriges Arbeitsjubiläum, und dann sind auch noch die leibhaftigen „Dorfrocker“ da. Und die sind nicht irgendwer. Sie geben Live-Konzerte im In- und Ausland, sind in Fernsehshows präsent, und mit ihrem neuen Album „Heimat.Land.Liebe“ landeten sie jüngst sogar unter den Top 10 der deutschen Album-Charts.

Auch den Unterroter Rathausgarten bringen sie zum Beben. Rund 500 große und kleine Dorfbewohner sind aus dem Häuschen. Wie kam eigentlich dieses Konzert zustande?

Eine besondere Freundschaft

Seit 2013 verbindet die Kinder und Erzieherinnen mit den Partyrockern aus dem unterfränkischen Kirchaich bei Bamberg eine ungewöhnliche Freundschaft. Ihr Superhit „I bin a Dorfkind und darauf bin i stolz“ brachte den Stein ins Rollen. Den führten die Kinder beim Sommerfest 2013 auf und schickten das Video an die Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann. Die meldeten sich prompt zurück, waren beim Sommerfest im Jahr 2014 erstmals zu Gast, und seitdem hält der Kontakt.

Dass die Unterroter dabei sind, wenn die Dorfrocker irgendwo in der Nähe auftreten, versteht sich von selbst. Allerdings sei es schon sehr schwierig gewesen, ein derartiges Mega-Event zu stemmen, räumt Kindergartenleiterin Silke Runstuk ein. Sie dankt der Stadt Gaildorf, dem Baubetriebshof, den Sponsoren, den Eltern sowie allen Helferinnen und Helfern, ohne die das alles gar nicht möglich gewesen wäre.

Eine Vorgruppe haben die Dorfrocker natürlich auch. Das sind die Kinder vom Rathaus-Kindergarten mit ihren Erzieherinnen Silke, Heike und Susi sowie Wolfgang Müller mit der Gitarre. Bei einem Lied darf Heike Feiler nicht mitsingen, sondern muss auf dem Bänkle Platz nehmen, welches sie selbst gezimmert hat. Als Dankeschön für 25 Jahre Arbeit im Kindergarten bringt ihr der Chor ein Ständchen.

Echte Stimmungskanonen

Dekan Uwe Altenmüller als Vertreter der Kindergarten-Träger und die Vertreterinnen der Eltern bedanken sich mit Worten und Geschenken. Und dann geht so richtig die Post ab. Die Dorfrocker sind echte Stimmungskanonen. Schon bald recken sich unzählige Hände zum Himmel. „Was kann’s Schön‘res geb’n als auf‘m Land zu leb‘n“, tönt es von der Bühne – und die Dorfkinder stimmen aus vollem Herzen zu.