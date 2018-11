Comedy Dodokay mischt Gaildorf auf

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Barack Obamas Ansprache an die Miteigentümer des Wohnblocks Wilhelmstraße 48 – „dange!“ – oder Nicolas Sarkozys Lobeshymne auf (gebackene) Amerikaner – „mit Zuggerguss“ –, etliche Millionen Klicks auf Youtube hat der Urheber dieser legendären schwäbischen Synchronisationen eingesackt. Und damit einmal mehr belegt: Schwäbisch ist längst eine Weltsprache.

Und nun kommt Dominik Kuhn, den unter diesem Namen fast niemand kennt, am 30. November nach Gaildorf in die Limpurghalle – als „Dodokay“, der „Schwaben-Synchro-Grasdackel“ mit Kultstatus. Nach „Die Welt auf Schwäbisch“ und „Schwaben – Menschen – Abenteuer“ bringt er sein neues Programm auf die Bühne des Schenk-Albrechts-Saals: „Genau mein Ding“.

In dieser neuen Comedy-Show zeige er, „dass der Schwabe auch über was anderes reden kann als über die Kehrwoch“, verrät Dodokay seinen Fans. Und er führt die Zuschauer, wie seine Agentur berichtet, „in die Tiefen seiner eigenen Spaltung: Er kommt zwar ganz einfach vom Fuß der Schwäbischen Alb und hat auch keine exotischen Vorfahren, kann sich aber bis heute nicht entscheiden, ob er nicht besser in New York aufgehoben wäre. Oder in Amsterdam. Oder in Leimerstetten.“

An diesem letzten Novembertag jedenfalls wähnt sich Dodokay ab 20 Uhr im Zentrum des Limpurger Landes bestens aufgehoben. Mit im Bühnengepäck: die berühmte Leinwand, einige seiner synchronisierten Clips und vieles mehr. Und dabei, kündigt er an, „kommen schockierende Wahrheiten ans Tageslicht“ – nämlich: James Bond arbeite in Wirklichkeit beim Baumarkt, und Beyoncé sei früher einmal Bäckereifachverkäuferin gewesen.

Info Wer sich Eintrittskarten im Vorverkauf sichern möchte, kann welche im RUNDSCHAU-Shop in der Grabenstraße 14 in Gaildorf erwerben. Oder darauf hoffen, zu den glücklichen Freikarten-Gewinnern zu zählen. Weitere Infos über Dodokay und sein Programm gibt es auf der Website des Entertainers unter www.dodokay.com.