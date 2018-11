Gaildorf Dodokay in Gaildorf: Die Rundschau verlost Freikarten

Gaildorf / rs

Die Welt auf Schwäbisch: Die Verlosung von dreimal zwei Eintrittskarten fürs Gastspiel des Entertainers und Synchronsprechers Dominik „Dodokay“ Kuhn am 30. November, 20 Uhr, in der Gaildorfer Limpurghalle läuft auf Hochtouren. Alle Leser dürfen mitmachen, am Ende kann es jedoch nur drei Gewinner geben. In die Verlosung kommt, wer folgende Frage richtig beantwortet: Wie lautet der Titel der ersten Dodokay-Erfolgstournee? Die Lösung an folgende Adresse schicken: RUNDSCHAU, Stichwort „Dodokay“, Grabenstraße 14, 74405 Gaildorf, E-Mail: rundschau.redaktion@swp.de. Einsendeschluss ist am Sonntag, 18. November. Karten gibt es auch im Rundschau-Shop in Gaildorf oder unter www.dodokay.com.