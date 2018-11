Förderung Digitale Impulse für den Handel

swp

Die Stadt Murrhardt ist eine der Gewinnerinnen des Ideenwettbewerbs „Lokaler Online-Marktplatz“ des Landes Baden-Württemberg. Sie erhält für die Umsetzung ihres Projektes Fördermittel in Höhe von 121 000 Euro.

An dem Ideenwettbewerb konnten sich kreisangehörige Städte und Gemeinden des ländlichen Raumes mit mindestens 10 000 Einwohnern und Konzepten zum Aufbau eines lokalen

Online-Marktplatzes im ländlichen Raum beteiligen. Für die Gewinnerkommunen stellt das Land

Baden-Württemberg 1 227 400 Euro bereit.

Die Förderbescheide wurden in der vergangenen Woche in Stuttgart übergeben. Bürgermeister Armin Mößner nahm gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins Ulrike Lang und Uwe Matti vom Amt für Wirtschaft, Kultur und Tourismus teil. „Der Online-Marktplatz ist ein wichtiger Baustein für den Einzelhandel und die Dienstleister vor Ort und ein weiterer Baustein der Digitalisierung in Murrhardt“, sagte Mößner.

Die eingereichten Konzepte zeigten innovative und kreative Lösungsansätze, wie eine Belebung des innerörtlichen Handels mit digitalen Werkzeugen im ländlichen Raum händler- und kundenfreundlich gelingen kann, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, bei der Übergabe. Im Fokus stünden dabei die Sicherung von Nahversorgungsstrukturen mit regionalen Produkten und die Digitalisierung lokaler Märkte.

Ziel des Ideenwettbewerbs ist die Belebung des innerörtlichen Handels durch einen lokalen Online-Marktplatz. Damit sollen Bestellungen mit regionaler Qualität, lokalem Bezug und gleichem Komfort wie bei großen E-Commerce-Plattformen erfolgen können. Gleichzeitig soll neben dem Marktplatzgedanken auch ein umfangreiches Informationsangebot auf einer digitalen Plattform platziert werden, das passgenau auf die Kommunen oder Regionen zugeschnitten ist.

Gewichtige Partner

Dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz stehen als Partner des Projekts der Gemeindetag Baden-­Württemberg und der Handelsverband Baden-­Württemberg zur Seite.

„Der Grad der Digitalisierung einer Kommune beeinflusst schon heute, wo sich die Menschen ihren Lebensmittelpunkt suchen“, erklärte der Präsident des baden-­württembergischen Gemeindetages, Roger Kehle. Lokale Online-­Marktplätze als Handels- und Informationsplattformen seien ein wichtiger Schritt hin zur digitalen Zukunftskommune und bieten gerade dem ländlichen Raum größte Chancen.

Der Einzelhandel im ländlichen Raum könne mithilfe der Digitalisierung On- und Offline-

Angebote optimal verbinden, sagte der Präsident des Handelsverbandes Baden-Württemberg, Hermann Hutter. Eine Belebung des innerörtlichen Handels werde mit digitalem Einkaufskomfort verknüpft, um die Wirtschaftskraft der jeweiligen Region optimal zu nutzen.