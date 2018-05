Musik Diesmal reine Männersache

Gaildorf / Brigitte Hofmann

An die 100 Männerstimmen, das Repertoire quer Beet, super Stimmung und ein prima Publikum. „Mein lieber Herr Gesangverein“, kann man da nur sagen. Der Rottalchor, der Kochertalchor sowie die Männerchöre aus Eutendorf, Uttenhofen, Mittelbronn und Ottendorf gestalten gemeinsam ein imposantes Konzert, wobei der gastgebende Liederkranz zusätzlich als Veranstalter punktet.

Die Festhalle ist bis hinten voll und Vorsitzender Frieder Sanwald im Glück. Die Fangemeinde ist größtenteils weiblich, was aber kein Wunder ist, wenn ihre Männer singen. Dafür liefern die, in diesem Fall die Ottendorfer, auch ein paar Streicheleinheiten ab: „Frag doch mal die Frauen, sie wissen alles und manches besser…“. In lockerer Atmosphäre tragen die Sänger zwei Dutzend Lieder vor und der Saal geht voll mit. Kaum aus der Taufe gehoben, schreibt das Konzert der Männerchöre schon jetzt eine Erfolgsgeschichte.

Flotten Spruch parat

Moderator Matthias Berger hat stets einen flotten Spruch parat. „Nausgucke“ sei das Wichtigste, erklärt er. Das heißt, nicht in die Noten, sondern nach vorne sehen. Was den Sängern aus Eutendorf, Sulzbach-Laufen und dem Rottal besonders leichtfallen dürfte, denn mit Britta Deuter in Vertretung von Hans-Peter Obereder, Ida Böhme und Barbara Geist haben sie sehr attraktive Dirigentinnen im Blick.

Dafür glänzen die Chöre aus Uttenhofen, Mittelbronn und Ottendorf mit Hans Feuchter, Gerhard Böhm und Peter Richter, ihren versierten Chorleitern alter Schule. Letzterer feiert in diesem Jahr „Silberhochzeit“ mit dem Liederkranz Ottendorf. Alle Akteure auf den Brettern vor der Bühne zeigen, dass gemeinsames Singen für sie Lebenselixier ist. Und was da alles geht. Klassik, Gospel, Schlager, Pop. Sie wandeln auf den Spuren von Hubert von Goisern, Danyel Gerard, Harry Belafonte oder Dschingis Khan. Der Ungarische Tanz Nr. 6 von Brahms ist dabei, „Va, pensiero“, der Gefangenenchor aus Verdis Oper Nabucco, und natürlich „Ich bete an die Macht der Liebe“. Ehe es in die Pause geht, servieren die Eutendorfer musikalisch „Ein Bier“, und die Sulzbach-Laufener pfeffern später mit der Weisheit „Wenn Männer singen, schweigen selbst die Frauen!“ nach.

Der optische Gipfel

Dass ein reiner Männerchor was Feines ist, das geben auch aktive Sängerinnen neidlos zu. Die tiefen Stimmen, das Weiche, die ausgestrahlte Wärme und die Harmonie sind die Charakteristika, die sie bezaubern. A-cappella-Vorträge, bei denen die Chöre ihre wahre Leistungsstärke aus- spielen, sind besonders beliebt. Da kämen die schönen Stimmen und der musikalische Genuss viel besser raus, wägt eine Zuhörerin ab. „Männerchöre in Masse - das ist einfach klasse“, dichtet eine andere hellauf begeistert. Optisch wie musikalisch der Gipfel ist der gemeinsame Auftritt aller Chöre, dirigiert von Peter Richter. „Aus der Traube in die Tonne“ ist die Überleitung zum geselligen Teil, der „Bajazzo“ das Sahnehäubchen obenauf.

„Ein unvergesslicher Abend“, schwärmt Matthias Berger. Singen sei etwas, was man ewig machen könne - und sämtliche Chöre würden sich über Nachwuchs freuen.