Ermittlung Dieb plündert Ladenkasse

Michelbach / swp

Am Donnerstagvormittag um kurz vor 11.30 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Laden in der Schenkenstraße und nutzte einen unbeobachteten Moment aus, um die Ladenkasse zu öffnen und daraus mehrere Geldscheine zu entnehmen. Als eine Mitarbeiterin den Klingelton beim Öffnen der Kasse hörte, ging sie dorthin und konnte noch erkennen, wie ein etwa 35- bis 40-Jähriger die Kassenschublade zuschob und anschließend in Richtung Breitwiesen flüchtete. Der Dieb war etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle Haare und trug eine graue Jeans sowie eine graue Jacke mit roten Ärmeln und einer grauen Kapuze. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 07 91 / 40 00 entgegen.