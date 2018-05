Tierschutz Die Zeit der Nachtschichten ist bald Geschichte

Fichtenberg / Richard Färber

Eine „dramatische Entwicklung“ beobachten die Naturschützer, die sich zur Laichzeit in Fichtenberg um die Amphibien kümmern. Zwei von ihnen, Bianca Weiss und Mario Rieger, sitzen im Gemeinderat und machen sich dort für dauerhafte Lösungen stark. Man finde immer weniger Laich im Diebach-Stausee, erklärte Bianca Weiss am Freitag im Gemeinderat, sie schätze, dass es in diesem Jahr nur noch etwa ein Drittel der Laichmengen der Vorjahre gewesen sei. Zum Teil sei der Laich kaputt und verfault: „Ich habe nur drei Kaulquappen entdeckt.“

Die Ursachen dieser Entwicklung waren allerdings nicht das Thema dieser Sitzung. Vielmehr ging es um die Rahmenbedingungen, die Entlastung der ehrenamtlichen Helfer durch eine neue Infrastruktur. Bislang sind die Leute nächtelang im Einsatz, wenn alljährlich die Amphibien über die Damm- und die Erlenhoferstraße zum Stausee wandern. Sie bauen Zäune auf, sammeln Kröten und anderes amphibisches Getier ein und tragen es über die Straße. Die Forderung nach stationären Leiteinrichtungen, mit denen die Tiere unter den Fahrbahnen hindurchgelotst werden, besteht seit Jahren.

Der Zustand soll nun endgültig beendet werden, und zwar nach Möglichkeit noch in diesem Jahr. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 215 000 Euro; mit der Umsetzungsplanung wurde der freie Landschaftsarchitekt Klaus Ludwig aus Fichtenberg beauftragt. Den Großteil der Kosten, 70 Prozent, wird die Umweltstiftung Baden-Württemberg übernehmen; der Zuschussbescheid wird noch vor der Sommerpause erwartet. Den Rest begleicht die Gemeinde mit Ausgleichsmitteln, die für die Erschließung des Gewerbegebiets Hirschäcker fällig werden (wir haben berichtet).

Die Maßnahme umfasst zwei Lose: einen etwa 370 Meter langen Abschnitt an der Erlenhofer Straße und den Bogen der Dammstraße. Für die L 1050 an der Heiligklingbrücke, ebenfalls ein Schwerpunkt der Amphibienwanderung, gibt es noch keine Lösung: Maßnahmen an Landesstraßen werden von der Umweltstiftung nicht bezuschusst.

Ein weiterer Abschnitt, die Verlängerung der Dammstraße hinab zum Diebach-Einlauf, ist nicht enthalten. Er wurde von Hans-Jürgen Lange in der Bürgerfragestunde angesprochen. Lange hat beobachtet, dass es viele zurückwandernde Jungtiere nicht über den Asphalt schaffen, wenn er von der Sonne aufgeheizt ist. Er hält den Einbau von Tunnelröhren für sinnvoll. Mit 1000 Euro sei da viel zu machen.

Zu den beiden Losen Dammstraße und Erlenhofer Straße gab es keine Debatte, Durchführung und Vergabe wurden ohne Diskussion einstimmig beschlossen. Die Begleitmusik allerdings tönte etwas schrill, was vor allem dem Umstand geschuldet ist, dass seit der ersten Absichtserklärung bereits gut zwei Jahre vergangen sind.

Verwaltung soll „Druck machen“

Mario Rieger jedenfalls forderte die Verwaltung auf, „Druck“ zu machen: „Was dieses Jahr lief, will man nicht mehr erleben.“ Die Maßnahmen, so Rieger, könnten bereits umgesetzt sein, wenn die zuständigen Fachbehörden sich etwas mehr dahintergeklemmt hätten. Immer wieder sei es zu Verzögerungen gekommen, seien Termine verschoben oder abgesagt worden. Anderswo, etwa in Gschwend, sei man längst weiter.

Miola wollte das so nicht stehen lassen. Er verwies auf den Einsatz des Landratsamtes, insbesondere aber auf das Entgegenkommen der Umweltstiftung, die eigens einen Planer in Bewegung gesetzt hatte. „Selbstbeweihräucherung“, konterte Rieger. Er hoffe, erwiderte Miola, dass man diese Diskussion im nächsten Jahr nicht mehr führen müsse.