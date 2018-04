Die Winterdeko am Gaildorf Hausberg ist abmontiert

Foto: Cornelia Kaufhold

Der Skilift am Kirgel ist wieder eingelagert. Am Samstagnachmittag haben ihn Mitglieder der Skiabteilung des TSV Gaildorf in nur zwei Stunden abgebaut, ohne dass er in dieser Saison auch nur ein einziges Mal in Betrieb gesetzt wurde. „Wir hatten wie vor zwei Jahren in diesem Winter keinen Schnee“, meint Gustl Huber. Seit über 60 Jahren hilft er am Skilift mit. Mit seinen 82 Jahren war er den Senior der zwölfköpfigen Gruppe, Jan, 8, der jüngste. Er hat auch schon beim Aufbau mitgeholfen. „Mir macht das Spaß“, sagt der Schulbub, während er mit einem Rechen Nadeln und Kieferzapfen aufhäuft. Für ihn gab’s zum Feierabend zur Erfrischung eine Limo, für die Männer ein Häberlen, oder auch zwei.